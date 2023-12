Het is 29 december, op de kop af tien jaar geleden dat Michael Schumacher ernstig gewond raakte bij een zwaar ski-incident in de Franse Alpen. Schumacher hield zwaar hoofdletsel over aan zijn ongeluk en sindsdien kwam er mondjesmaat nieuws naar buiten over zijn toestand. Een tijdlijn.

December 2014

Het is een jaar na het ongeluk van Schumacher, die tot halverwege 2014 in coma is gehouden en daaruit vervolgens ontwaakte. In december komt er een concrete update van Sabine Kehm, vertrouweling van Michael en woordvoerder namens de familie. “We hebben veel tijd nodig. Het zal lang duren en een zware strijd worden. Hij boekt vooruitgang binnen de ernst van de situatie.”

September 2016

Na een lange periode van stilte en vele geruchten, spreekt Schumachers advocaat Felix Damm duidelijke taal in een rechtszaak tegen het blad Bunte. Dat tijdschrift stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen weer kan lopen. “Maar dat is niet zo: hij kan niet lopen”, aldus Damm. “Door deze bewerking wordt de familie gedwongen in de openbaarheid te treden.”

Oktober 2017

Michael Schumacher, woonachtig aan het Meer van Genève in Zwitserland, werkt nog altijd aan zijn herstel. Dat stelt de familie, maar details wil ze niet geven. Dat stoort Schumachers voormalige manager Willi Weber. “Ik vind het jammer dat de familie niet volledige openheid geeft, maar naar mijn advies wordt niet geluisterd. Ik denk dat het tijd is om de miljoenen fans van Michael duidelijkheid te bieden.” De speculaties over een achteruitgang van de gezondheid van ‘Schumi’ nemen daarop toe. Het wordt Weber niet in dank afgenomen.

November 2018

Het Duitse Bild citeert bisschop Georg Gänswein, die in 2016 bij Michael Schumacher op bezoek zou zijn geweest. “Je merkt dat Michael zich bewust is van zo’n ontmoeting en dat hij daar van binnen mee bezig is. En je voelt dat het voor hem belangrijk is dat zijn familie in de buurt is.”

Oktober 2020

Michael Schumacher is zich bewust van de loopbaan van zoon Mick Schumacher en hoe die verloopt in de autosport “Natuurlijk volgt hij dat”, stelt Jean Todt tegenover RTL France. De voormalige teambaas van Ferrari en FIA-voorzitter, is een vertrouweling van de familie en komt als een van de weinigen soms nog over de vloer in Genève.

Ondertussen is de wereld in de greep van de coronapandemie. Gevaarlijk voor iemand als Schumacher? Todt stelt iedereen gerust: “Hij is een veilige en vertrouwde omgeving, met goede mensen om zich heen.” En of hij ooit weer in de openbaarheid verschijnt? “Michael is een vechter. Ik hoop dat de wereld hem ooit weer eens zal zien.”

September 2021

Op Netflix verschijnt de documentaire ‘Schumacher’. Hierin vertelt zijn vrouw Corinna dat de zevenvoudig wereldkampioen therapie ondergaat, maar concreter dan dat wordt het niet. De familie reageert verder nooit op geruchten. “Het is voor mij zeer belangrijk dat hij zijn leven privé kan blijven leiden. Michael heeft ons op dat vlak altijd beschermd, nu beschermen wij hem”, zegt ze.

Juli 2022

Zijn vrouw uit zich ook weer over Michael Schumacher, ze doet dat op liefdevolle wijze. “Ik mis Michael elke dag”, zegt zijn echtgenote Corinna. “En ik niet alleen. De kinderen, de hele familie, zijn vader en alle anderen die om he geven. Iedereen mist Michael, maar tegelijkertijd is Michael hier bij ons. Op een andere manier, maar toch is hij hier. En dat geeft ons kracht.”

December 2023

Tien jaar na het ongeluk verschijnen diverse publicaties, in beeld en op schrift, over Michael Schumacher. Hij wordt alom geëerd, nog altijd is er uiteraard veel respect voor hem en de interesse in zijn welzijn blijft groot. Broer Ralf doet een boekje open over de verhouding met zijn broer en de perikelen in de afgelopen tien jaar, zonder veel prijs te geven over de actuele gezondheidssituatie. Hoe het anno nu dus precies met Michael Schumacher gaat, blijft onduidelijk.

