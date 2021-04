Mick Schumacher is ‘erg blij’ met de verbeteringen van het Haas F1-team. De Duitse rookie start dan wel vanaf de achttiende plaats, maar aan enthousiasme over de verbeterde snelheid van het team is geen gebrek: “Het is goed om te weten dat we kunnen verbeteren.”

Hoewel Haas opnieuw geen grote rol van betekenis speelde in de kwalificatie, was het voor Mick Schumacher toch een goede kwalificatie. Hij zal de Grand Prix van Emilia-Romagna dan wel vanaf de achttiende plaats beginnen, maar hij kwam ‘slechts’ vier tienden te kort om door te gaan naar Q2. Dat is al een flink verschil ten opzichte van Bahrein, waar hij ruim een seconde moest toegeven op de nummer vijftien.

Lees ook: Hamilton troeft Pérez en Verstappen af in kwalificatie GP Emilia-Romagna

Mick Schumacher is ‘erg blij’ met de verbeteringen bij Haas. Foto: Motorsport Images

Schumacher is erg blij met de verbeteringen van het team. “Ik pushte ook wel veel meer”, lacht Schumacher. “Ik verloor alleen helaas wat tijd bij de hoge chicane van Variante Alta. Ik denk dat er nog wel één of twee tienden in zat. Maar het is goed om te weten dat we kunnen verbeteren, we zijn nog niet helemaal klaar. We zagen de vooruitgang ten opzichte van Bahrein, dus ik ben daar erg blij mee. We gaan de goede kant op”, aldus de Formule 2-kampioen van 2020.

Lees ook: Norris boos op zichzelf op boordradio na geschrapte tijd Q3: ‘Ik ben waardeloos’

Hoewel de twee Haas-coureurs zonder de crash van Yuki Tsunoda normaliter opnieuw op de laatste startrij zouden staan, was het verschil naar de Alfa Romeo’s voor hem klein. “De longruns zijn een heel ander spelletje”, vertelt Schumacher. “We moeten maar zien hoe het uitpakt. Het is lastig te voorspellen op basis van de vrije trainingen, waarin iedereen met andere instellingen rijdt. We moeten Bahrein in ons achterhoofd houden en dat moeten we dit weekend meenemen. Ik kijk er gewoon naar uit om te rijden”, aldus Schumacher.