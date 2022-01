Mick Schumacher is lovend over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die ‘altijd open staat om advies te geven’ en daar dan ook de tijd voor neemt: “Soms ging het over racen, maar vaak was het gewoon vriendschappelijk.”

Schumacher maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 nadat hij in 2020 de kampioen in de Formule 2 werd. De Duitser kon in zijn eerste jaar rekenen op veel steun van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, een goede vriend van de Schumacher-familie en nu ook mentor van Mick. “Het is zeker geweldig”, vertelt Schumacher in gesprek met Crash.net. “Maar naast het feit dat hij mijn mentor is, is hij mijn vriend. Dat is een stuk waardevoller voor mij.”

Maar Schumacher krijgt niet alleen steun van Vettel. De Duitser heeft namelijk ook adviezen gekregen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Hij staat altijd open om advies te geven om me te helpen in de positie waarin ik mij bevond”, legt hij uit. “Vroeger, toen mijn vader niet meer bij Mercedes zat, kreeg ik de kans om bij een aantal races aanwezig te zijn en kwam ik hem tegen.”

“Het is zeker mooi om te weten dat als hij tijd had, hij met mij over sommige dingen zou praten. Die gesprekken zijn natuurlijk privé. Soms ging het over racen, maar de meeste gesprekken zijn gewoon vriendschappelijk”, aldus Schumacher.

Voor de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was het een vreemde gewaarwording om te racen tegen Fernando Alonso en Kimi Räikkönen, allebei coureurs die ook tegen zijn vader raceten. “Om te bedenken dat zij dan tegen twee generaties hebben gereden, dat moet ook heel onwerkelijk zijn voor hen. Dat moet ze wel het gevoel geven dat zij al heel lang in deze sport zitten”, lacht hij. “Helaas waren er niet zo veel gevechten als ik had gewild.”