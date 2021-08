Mick Schumacher zegt dat de Netflix-documentaire over vader Michael ‘zeer emotioneel’ zal zijn voor ‘veel mensen’. De 22-jarige Duitser raadt iedereen vooral aan om de documentaire te kijken en het voor zichzelf te ervaren: “Ik wil niet te veel verklappen.”

Woensdag gaf Netflix de trailer vrij voor de documentaire genaamd SCHUMACHER, waarin het leven van de zevenvoudig wereldkampioen uitgebreid in beeld wordt gebracht. In de documentaire zijn nog nooit eerder vertoonde archiefbeelden te zien, maar ook enkele belangrijke mensen voor Michael Schumacher zijn geïnterviewd. Zo komen vrouw Corinna, dochter Gina, zoon Mick en Sebastian Vettel voor in de documentaire, die op 15 september op Netflix verschijnt. Haas F1-coureur Mick Schumacher raadt iedereen aan om de documentaire te kijken.

“Het zal een zeer emotionele documentaire worden voor veel mensen”, zegt Schumacher. “Het heeft veel mensen in de sport gebracht. Veel mensen zagen mijn vader toen ze opgroeiden. Het was voor mij heel emotioneel om het te zien. Ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen dat ze het moeten kijken. Ervaar het voor jezelf. Ik wil niet te veel verklappen.”

Schumacher komt van de Ferrari Driver Academy en heeft dus regelmatig gesprekken met Ferrari. Daar zijn ze naar eigen zeggen tevreden over de prestaties en vooruitgang van de rookie. “De feedback die ik heb ontvangen is dat iedereen tevreden is over hoe het gaat. Ze zijn blij met mijn vooruitgang. Het ziet er allemaal goed uit. Het is moeilijk om op echte pace te beoordelen en te vergelijken, maar voor mij is mijn groei prima”, aldus Schumacher.

