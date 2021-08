Netflix heeft een trailer vrijgegeven voor de nieuwe documentaire over Formule 1-legende Michael Schumacher. De documentaire komt op 15 september op de streamingsdienst en zal het leven op en naast de baan van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen in beeld brengen.

De documentaire over Schumacher werd in juli aangekondigd, maar nu heeft Netflix ook een voorproefje gegeven van wat we kunnen verwachten. Zo is te zien dat onder andere de vrouw van Michael, Corinna, dochter Gina, zoon Mick en ook goede vriend van de familie Sebastian Vettel hebben bijgedragen aan de documentaire over het leven van de zevenvoudig wereldkampioen. Schumacher raakte in 2013 zwaargewond na een ski-ongeluk. Sindsdien is er weinig informatie over hem naar buiten gebracht.

“SCHUMACHER toont zeldzame interviews en voorheen niet bekendgemaakte archiefbeelden en schetst een zeer gevoelig, maar kritisch portret van de zevenvoudig wereldkampioen” schrijft producent B14 Film op hun site. “Aan het hart van Michaels verhaal staan zijn ouders, zijn kinderen en Corinna Schumacher, zijn grootste steun en de liefde van zijn leven. Ze zijn nu klaar om zijn verhaal te vertellen…” De film is geschreven en geregisseerd door Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker en Michael Wech.

Het is niet de eerste keer dat Netflix zich bezighoudt met de Formule 1. De documentaireserie Drive to Survive volgt sinds 2018 de coureurs en teams op de voet en geeft unieke inzichten over de gang van zaken achter de schermen. Het werd een regelrechte hit, geliefd door zowel trouwe volgers van de sport als nieuwe fans.

