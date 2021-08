Jean Todt, de FIA-baas maar ook een zeer goede vriend van de familie Schumacher, heeft een zeer zeldzame update gegeven over de toestand van Michael Schumacher, die in 2013 zwaar gewond raakte bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen. Volgens Todt vecht Schumacher momenteel tegen de gevolgen van het ongeluk: “We hopen dat zijn toestand langzaam maar gestaag verbetert.”

Op de ochtend van 29 december 2013 kwam het nieuws naar buiten dat de destijds 44-jarige Michael Schumacher betrokken was geraakt bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen. De Duitser viel buiten de piste en kwam met zijn hoofd tegen een steen terecht. De zevenvoudig wereldkampioen werd naar het ziekenhuis van Grenoble gebracht, waar hij onder kunstmatige coma gebracht werd. Sindsdien is er maar weinig naar buiten gekomen over de toestand van Michael Schumacher. Zijn woordvoerder, Sabine Kehm, gaf door de jaren heen wel kleine updates maar vroeg altijd om privacy voor Michael en zijn familie.

Nu spreekt Jean Todt, de FIA-baas maar ook zeer betrokken bij de familie Schumacher, zich uit over Schumacher en zijn vrouw, Corinna. “Ze is een geweldige vrouw die de familie nu leidt”, zegt Todt in gesprek met het Duitse Bild. “Ze had zoiets niet verwacht. Het gebeurde plots, maar ze had geen keuze. Met dank aan het werk van de artsen en de medewerking van Corinna, die wilde dat hij het zou overleven, heeft hij het overleefd. Maar wel met gevolgen.”

Lees ook: ‘SCHUMACHER’: Nieuwe film over de Duitse zevenvoudig wereldkampioen

“Momenteel vecht hij met die consequenties”, vertelt Todt. “We hopen dat zijn toestand langzaam maar gestaag verbetert”, aldus de Fransman. Hij sluit zijn interview met Bild af met positieve woorden over de zoon van Michael, Mick, die dit seizoen in de Formule 1 zijn debuut maakte en zo in zijn vaders voetsporen trad. “Mick zal altijd een speciale plek in mijn hart houden en ook in het hart van mijn vrouw, Michelle Yeoh. De hele Schumacher-familie is erg speciaal voor ons. Ik heb een geweldig verhaal geschreven met Michael en heb een geweldige relatie opgebouwd”, aldus de voormalig Ferrari-teammanager.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.