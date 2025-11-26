De beruchte ‘papaja-regels’ van McLaren kwamen dit seizoen regelmatig ter discussie te staan. Beide coureurs zouden een eerlijke kans moeten krijgen om te vechten voor het wereldkampioenschap. Die gelijke behandeling gaat ver, zo bleek tijdens de Italiaanse GP. Piastri moest zijn positie afstaan aan Norris omdat de Brit een langzame pitstop had gemaakt. McLaren-veteraan en tweevoudig kampioen Mika Häkkinen weet dat het er vroeger heel anders aan toeging.

Mika Häkkinen werd in 1998 en 1999 tweemaal wereldkampioen met McLaren. Tussen 1996 en 2001 deelde hij de Britse renstal met de Schot David Coulthard. Er was sprake van rivaliteit, maar volgens The Flying Finn hoefde het team nooit in te grijpen. Daarbij zou McLaren destijds geen voorkeur hebben gehad voor één van beide coureurs, benadrukt hij. “Steunde Ron Dennis (ex-teambaas McLaren, red.) mij meer dan David? Daar ben ik niet zo zeker van”, aldus Häkkinen in de Beyond the Grid-podcast.

Voorkeursbehandeling bij McLaren

“Maar één ding weet ik zeker, in die tijd kregen we echt geen teamorders”, grapte hij. Teamorders waren destijds officieel verboden, al werd er veel gespeculeerd over subtiele vormen van beïnvloeding binnen McLaren. Zo nam Coulthard tijdens de GP van Australië 1998 gas terug om Häkkinen voorbij te laten na een miscommunicatie tijdens een pitstop. De Schot verdedigde zich door te stellen dat vóór de race was afgesproken dat de coureur die als eerste bocht één haalde, ook de race moest winnen.

LEES OOK: McLaren versterkt talentenpool met dochter van Mika Häkkinen: ‘Spannend vooruitzicht’

Er zijn meer parallellen te trekken met de huidige Formule 1. Veel Piastri-fans speculeren dat Norris een voorkeursbehandeling krijgt binnen McLaren. De teamleiding, met name CEO Zak Brown, zou de Brit een beter uithangbord vinden voor het globale merk. Ook Häkkinen werd destijds ervan verdacht het ‘lievelingetje’ van McLaren te zijn. “Ik had destijds een heel nauwe band met Ron Dennis”, gaf hij toe. “Hij kende me al sinds ik nog een amateur was in de Formule 1. Ron zag mijn ontwikkeling; ik deed meer ervaring op, kreeg meer zelfvertrouwen. Zo groeide ook zijn vertrouwen in mij. Ik werkte hard en zette me volledig in voor McLaren”, besloot Häkkinen. “Daarom werd ik gesteund.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.