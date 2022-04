Gian Carlo Minardi heeft afgelopen weekend met veel plezier gekeken naar de verrichtingen van AlphaTauri, het Formule 1-team uit Faenza dat de Italiaan 43 jaar geleden onder zijn eigen naam oprichtte.

Na een tegenvallende kwalificatie steeg vooral Yuki Tsunoda in de Grand Prix van Emilia-Romagna boven zichzelf uit. De Japanner was de race vanaf de twaalfde plaats gestart, maar eindigde uiteindelijk op P7. Pierre Gasly kwam niet verder dan een twaalfde plek, maar wist wel Lewis Hamilton achter zich te houden.

Tot genoegen van de 74-jarige Minardi die met veel plezier naar de Grand Prix had gekeken. De Italiaan is sinds kort president van Imola, maar stond eind jaren zeventig aan de basis van AlphaTauri. Het team droeg toen nog dezelfde naam als de oprichter en maakte in 1985 z’n entree in de Formule 1. Twintig jaar later werd de stal verkocht aan Red Bull dat het omdoopte tot Toro Rosso. Tegenwoordig heet het team AlphaTauri en is het nog steeds gevestigd op de locatie waar Minardi het 43 jaar geleden begon. “De structuur is drie keer zo groot geworden in vergelijking met hoe het Minardi-team vroeger was. Ook hun prestaties zijn verbeterd dankzij de voortdurende steun van Red Bull”, prees de Italiaan het werk van Franz Tost en Helmut Marko. “Ik ben er trots op dat ik het team in 1979 heb opgericht en dat ik tussen 1985 en 2005 twintig jaar in de Formule 1 heb gereden. Ik ben ervan overtuigd dat ik het team in zeer goede handen heb achtergelaten.”

