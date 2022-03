Olav Mol, de Formule 1-commentator van Ziggo Sport en Grand Prix Radio, begrijpt dat Max Verstappen en zijn fans hopen dat met Verstappens eerste titel ook ‘het tijdperk Verstappen’ is aangebroken, maar waarschuwt dat het er ‘ook niet leuker op wordt’ als de Nederlander alles dominant wint.

Dat zegt Mol in interview met FORMULE 1 Magazine, voor de seizoengids 2022. Gevraagd of we na de dominantie van Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton nu aan het begin van het ’tijdperk Verstappen’ staan, antwoordt hij dat hij hoopt dat het door de regelveranderingen voor 2022 ‘gedaan is met de tijdperken in de Formule 1’.

“Tijdperken in de Formule 1 hebben namelijk altijd te maken gehad met een dominant team, en dominante coureurs – wat in de Formule 1 altijd met elkaar samenhangt. Hoe mooi zou het zijn als we daar niet meer van hoeven te spreken?”, stelt Mol.

Dat Verstappen en zijn fans wél graag dominantie willen zien, dat kan Mol wel begrijpen. “Maar ik heb de Nederlandse autosportliefhebber er al vaker op voorbereid: als Max dominant allemaal races wint met tientallen tellen voorsprong, zoals in 2018 in Mexico en 2020 in Abu Dhabi, wordt het er ook niet leuker op”, meent hij. “Tot op heden heeft Max ook juist voor de jeu kunnen zorgen door zijn fighting spirit en omdat hij iemand had om mee te vechten”, haalt Mol aan.

In de seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine lees je het complete interview met Olav Mol. Daarin meer over zijn blik op Max Verstappen, Lewis Hamilton, de nieuwe sterren en de nieuwe regels én hoe de Formule 1 de sport en show afweegt. De seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine is nu in de winkel te koop of hier te bestellen!