Monaco door de lens van Peter: ‘Een tik op de vingers, maar toch met de camera door het hek’

De Formule 1 had dit weekend in Monaco moeten racen, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Een groot gemis, vindt FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond, sinds zijn eerste keer in 1990 jaarlijks kind aan huis in Monaco. In zijn archief vinden we echter genoeg mooie foto’s en verhalen om toch in Monaco-sferen te komen.

“Dit is misschien wel de gevaarlijkste foto die ik de afgelopen dertig jaar in Monaco heb gemaakt. Dit is uitkomen Zwembad, wat een hele snelle bochtencombinatie is. Vroeger stond hier alleen een vangrail, tegenwoordig staat er ook een hek. Voor de veiligheid natuurlijk. Er zit echter een gat in het hek dat bedoeld is voor marshals om een vlag door te steken, maar als je je camera kantelt, past die er ook precies doorheen…”

“Het is dan wel een beetje mikken, want je kan je hoofd niet door dat gat steken. Het voordeel tegenwoordig van digitaal fotograferen is dat je wel weet hoe je de camera ongeveer moet houden en dan nog ter plaatse kan zien hoe de foto wordt, dus je kunt met wat meten en mikken wel een compositie maken. ‘Dit moet ‘m ongeveer zijn’, is het dan – en dan is het wachten op een auto. Ik kijk dan over mijn schouder of er eentje kom en dan maak ik ‘m verder op instinct.”

“Zoals gezegd is het dus wel een gevaarlijke plek, want je hangt niet alleen met je camera door dat hek, ik zit ook pal op de vangrail. En ja, die vangt de klap wel op, maar zo’n vangrail maakt toch ook een zwieper als er een auto in knalt. Ik let wel op, hoor, want als ik zie dat het misgaat, doe ik een stapje terug. Toch zijn de veiligheidsmensen ter plaatse hier geen fan van. Ik heb wel eens een tik op de vingers gehad, met later nog een waarschuwing: ‘als je dat nog één keer doet, kan je vertrekken’. Maar ik geef niet gauw op, dus dan loop ik even weg en als die security dan weg is, ga ik terug. Al worden ze wel nóg bozer als ze je nog eens betrappen. Maar ja, de foto is het wel waard.”