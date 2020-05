Monaco door de lens van Peter: Gevaar in de fast lane van Monaco’s smalle oude pitstraat

De Formule 1 had dit weekend in Monaco moeten racen, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Een groot gemis, vindt FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond, sinds zijn eerste keer in 1990 jaarlijks kind aan huis in Monaco. In zijn archief vinden we echter genoeg mooie foto’s en verhalen om toch in Monaco-sferen te komen.

“Op deze foto zie je goed hoe smal de oude pitstraat was in Monaco. En hoe druk! Er wordt hier wel vrij baan gemaakt, maar zie eens hoe dicht die gele Benetton op de fast lane staat waar deze Tyrrell doorheen rijdt. Eigenlijk ongelofelijk, zeker ook met iedereen die net een beetje over de gele lijnen heen staat. En dat de hele pitstraat lang. Die man bij de banden draait zich nog even om, maar dat is ook maar een soort schijnveiligheid. Het enige wat maar een beetje op enig veiligheidsbesef wijst, is die brandweerman linksboven in dat torentje.”

“Zoals je kan zien, staan de andere auto’s gewoon buiten terwijl eraan gewerkt wordt. Er waren toen eigenlijk ook geen garages, het waren meer een soort gereedschapshokken. Het geheel komt heel claustrofobisch over, ook door de flatgebouwen in de verte die de horizon ‘dicht’ maken. Ondanks hoe krap het allemaal was, vond ik die oude pit lane heerlijk. Het had een zekere charme.”