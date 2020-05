Monaco door de lens van Peter: Over de balustrade van een brug voor de gedroomde startfoto

De Formule 1 had dit weekend in Monaco moeten racen, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Een groot gemis, vindt FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond, sinds zijn eerste keer in 1990 jaarlijks kind aan huis in Monaco. In zijn archief vinden we echter genoeg mooie foto’s en verhalen om toch in Monaco-sferen te komen.

“Na mijn eerste paar keer in Monaco wilde ik een mooie startfoto van bovenaf maken. Dat betekent dus dat je het hoger op moet zoeken… In een eerdere foto die ik had gemaakt, zag ik dat er niet heel ver van start/finish en de eerste bocht een soort viaduct met tribune er bovenop was. ‘Mmm, daar heb je dan vast mooi uitzicht’, dacht ik bij mezelf, en toog er in 1993 op zondag naartoe.”

“Nouja, je voelt hem al komen, maar eenmaal bij die tribune bleek het toch een wat lastiger verhaal. Ik kon namelijk niet zomaar die tribune op, maar alles eromheen was publiek terrein, dus ik moest iets bedenken om toch te komen waar ik wilde zijn. Uiteindelijk moest ik echt onder die tribune door kruipen, bepakt met materiaal en al, en vervolgens een gaatje vinden. Dat lukte, maar het was wel hangend over de balustrade van die brug!”