Monaco door de lens van Peter: ‘Zeg Monaco en iedereen denkt toch aan de tunnel’

De Formule 1 had dit weekend in Monaco moeten racen, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Een groot gemis, vindt FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond, sinds zijn eerste keer in 1990 jaarlijks kind aan huis in Monaco. In zijn archief vinden we echter genoeg mooie foto’s en verhalen om toch in Monaco-sferen te komen.

“Zeg Monaco, en iedereen denkt toch ook aan de tunnel. Want ja, daar hebben we er verder niet zoveel van in de Formule 1! Ik sta hier wat verderop, richting de chicane, zodat je mooi een ‘uitkomen tunnel’-foto kan maken. Je staat daar ook wat lager, zodat je de auto een beetje van onder hebt. Het aparte aan deze foto, is natuurlijk dat het nat en mistig is, wat hem wat stemmig en dynamisch maakt. De verlichting maakt het compleet. De lampen die je ziet, zijn de normale verlichting die er hangt; het blijft immers een tunnel. Al heb ik geen idee of ze er voor de Formule 1 nog iets aparts mee doen, eigenlijk.”

“Vroeger waren dit overigens makkelijkere foto’s om te maken, want toen stonden hier amper hekken. Vandaag de dag wel, maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel verstandig vind, want een paar jaar terug werd er bij het uitkomen van de tunnel een Formule 3-auto gelanceerd en zonder hekken was die zo over de vangrail gevlogen waar wij lopen en staan. Het is daar echt heel smal: je kan niet eens naast elkaar lopen…”