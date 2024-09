Juan Pablo Montoya is van mening dat de papaya-regels in het voordeel zijn van Oscar Piastri omdat hij niet voor het kampioenschap vecht. De voormalig Formule 1-coureur zegt dat de veelbesproken inhaalactie van de Australiër op zijn teamgenoot in Monza hier het bewijs van is.

De ‘papaya-regels’ verwijzen naar de interne richtlijnen van McLaren voor hun coureurs, bedoeld om te voorkomen dat ze elkaar van de baan rijden tijdens races. Montoya gelooft dat Piastri zich tijdens de Grand Prix van Italië bewust was van het feit dat Lando Norris geen grote risico’s wilde nemen. “Piastri profiteerde van de papaya-regels omdat hij wist dat Lando hem niet kon aanvallen omdat hij voor het kampioenschap vecht en kwetsbaar is voor crashes”, zegt de Colombiaan.

Met nog acht races te gaan dit seizoen, heeft Norris weliswaar terrein gewonnen op Max Verstappen in Italië, maar hij liet nog steeds 10 punten liggen. Red Bull presteert onder hun gebruikelijke niveau en heeft sinds de Grand Prix van Spanje in juni geen race meer gewonnen. De komende races in Azerbeidzjan en Singapore bieden wederom kansen voor McLaren en Norris om het gat verder te dichten, aangezien Red Bull vorig jaar in Marina Bay flink worstelde.

Lees hier alles over de GP van Azerbeidzjan in Bakoe

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!