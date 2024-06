Juan Pablo Montoya vindt het een goede zaak dat het showelement rond Formule 1-races meer aandacht krijgt sinds de sport bij Liberty Global in Amerikaanse handen is beland. En dat coureurs daar af en toe over klagen, hoort er een beetje bij vindt de voormalig F1-coureur. “Klagen is hun tweede natuur.”

De inmiddels 48-jarige Montoya was van 2001 tot en met 2006 actief in de Formule 1 en behaalde in die periode dertig podiums en zeven overwinningen. Destijds stond het racen centraal, tegenwoordig is er meer oog voor de randzaken. Hij vindt dat een goede zaak, vertelt Montoya in een interview met FORMULE 1 Magazine.

“Zonder enige twijfel. Ik hoor de kritiek ook en natuurlijk is het een sport, maar wat veel Europeanen vergeten is dat we sponsors hebben. En fans. De sport is verplicht om een zo goed mogelijke show neer te zetten waar iedereen blij van wordt. Coureurs hebben de neiging veel te klagen. Vooral vooraf: ‘Dit is slecht. Dat is niet leuk. Waarom moeten we dit?’ Dit leidt af. En als ze het eenmaal ervaren hebben en gemerkt hebben dat er niets mis mee is, hoor je ze niet meer. Coureurs moeten gewoon klagen. Dat is hun tweede natuur kennelijk.”

‘Formule 1 is Europa ontgroeid’

Over klagen gesproken. In Europa is er best veel discussie over de F1-kalender, die ook voortkomt uit de angst dat traditionele circuits als Spa-Francorchamps, Zandvoort en zelfs Silverstone op een gegeven moment plaats moeten maken voor races op nieuwe circuits in landen zonder autosportcultuur, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.

“Ha, daar vind ik ook wel iets van. Mensen in Europa moeten begrijpen dat Formule 1 een wereldwijde sport is geworden. Het is Europa ontgroeid. Vroeger was het een Europese sport met een paar verre races, maar die tijden zijn veranderd. Er worden ook andere eisen gesteld. Als generatiegenoten van ons zouden moeten kiezen tussen een race in Spa of bijvoorbeeld Miami, dan zouden de meesten voor Spa kiezen. Vanwege de historie en de nostalgie. Maar wat Miami met de sport doet, is veel beter in het grotere geheel. Het racen is beter, de inhaalacties zijn beter, de show is beter.”

“Begrijp me niet verkeerd, Spa is een prachtige plek en een fantastisch circuit. Maar je moet je ook in de fans verplaatsen. Je ziet niet veel, omdat het vol staat met bomen. Spa is een mooie race om thuis op de tv naar te kijken, maar niet om live bij aanwezig te zijn. Nogmaals, ik hou van Spa en ik zeg niet dat dit een race is die van de kalender moet, maar tegenwoordig gaat het om de beleving. En ik denk dat de mensen van Liberty Media dat heel goed begrijpen.

Lees het volledige interview met Juan Pablo Montoya in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).