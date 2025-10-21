Yuki Tsunoda is een van de weinige coureurs op de grid zonder een bevestigd stoeltje voor 2026. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is er mogelijk een verrassende optie voor de Japanner buiten het Red Bull-kamp: een overstap naar Alpine. Toch plaatst de Colombiaan ook flinke vraagtekens bij Tsunoda’s situatie.

Yuki Tsunoda hoopt zijn plek bij Red Bull ook in 2026 te behouden, maar zijn toekomst is allerminst zeker. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar wordt gezien als de logische opvolger van de worstelende Japanner, wat de positie van Tsunoda steeds verder onder druk zet. Toch sluit voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya een verrassende wending niet uit. Hij ziet in Alpine namelijk een mogelijke nieuwe bestemming voor Tsunoda. “Tsunoda naar Alpine zou zomaar de onverwachte wending kunnen zijn die iedereen verrast”, aldus Montoya.

De Colombiaan plaatst tegelijkertijd wel stevige kanttekeningen bij Tsunoda’s situatie. Vooral de financiële ondersteuning van de Japanner is volgens hem een struikelblok: “Het probleem is: ik weet niet of Tsunoda financieel de steun heeft.” En als hij geen stoeltje vindt voor 2026, dreigt een onzekere toekomst: “Als Tsunoda buiten de boot valt, wordt hij reserverijder of moet hij iets anders gaan doen en Formule 1 vergeten. Hoe moet dat gaan werken? Dat is het lastige.”

