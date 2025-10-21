Na een dominant raceweekend van Max Verstappen in Austin blijven de complimenten binnenstromen – ditmaal van Jonathan Wheatley. De voormalig sportief directeur van Red Bull en huidig Sauber-teambaas liet duidelijk merken dat zijn respect voor Verstappen en het team onverminderd groot is.

Max Verstappen liet de rest van het F1-veld ver achter zich tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ook Sauber-teambaas Jonathan Wheatley kon daar alleen maar met bewondering naar kijken: “Je kunt Max Verstappen nooit afschrijven, wat een weekend! Wat een ongelooflijk, dominant weekend van Max. Het was een genot om naar te kijken.” Na een aantal races voor de zomerstop waarin Red Bull op sommige momenten kwetsbaar oogde, lijkt de regerend wereldkampioen nu weer helemaal terug. Volgens Wheatley is dat geen toeval.

Enorme ommekeer

Toen de Brit gevraagd werd of hij verrast was door de plotselinge ommekeer bij Red Bull, bleef hij nuchter: “Red Bull is een geweldig raceteam. Max Verstappen is misschien wel de beste coureur ter wereld. Het feit dat ze wat snelheid hebben gevonden in de auto… Ik denk dat ze zichzelf voor het hoofd slaan dat ze dat niet eerder hebben gevonden, maar ik ben niet verbaasd dat het ze gelukt is.”

Volgens de Sauber-teambaas is het typerend voor Red Bull dat ze binnen een raceweekend zo’n grote stap kunnen zetten. Het is een kwaliteit van het team die hij nog uit eigen ervaring kent. “In de jaren dat ik daar werkte, was er vaak een enorme ommekeer tussen de vrijdagavond en de zaterdag qua prestatie. Dus als ik McLaren was, zou ik in mijn achteruitkijkspiegels kijken.”

