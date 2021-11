Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya had Max Verstappen in duel met Lewis Hamilton in Brazilië niet de intentie om bocht 4 te halen. De twee coureurs moesten wijd als gevolg van de verdedigende actie, die vanmiddag nog een nieuwe wending zou kunnen krijgen nadat Mercedes een verzoek tot herziening heeft ingediend.

De stewards besloten het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Grand Prix van Brazilië niet te onderzoeken. De twee kwamen bijna in contact met elkaar na de verdedigende actie van de Nederlander, moesten allebei wijd gaan maar konden wel hun weg zonder kleerscheuren vervolgen. Mercedes reageerde verontwaardigd toen bekend werd dat de stewards er niet naar zouden kijken. Zij gaven aan dat zij niet beschikten over de onboard-beelden van Verstappen die naar de neus van de auto gericht stond, alleen op de achtervleugel.

Het incident nam een andere wending toen de Formule 1 die beelden later toch deelde. Niet veel later maakte Mercedes namelijk bekend dat het een verzoek tot herziening zou indienen bij de FIA. Dat kan wanneer teams ervan overtuigd zijn dat er nieuw, significant bewijs is waardoor de mening van de stewards mogelijk anders zou zijn dan op die dag zelf. Later vanmiddag moeten vertegenwoordigers van Mercedes en Red Bull zich bij de stewards melden, waarna besloten wordt of zij de zaak inderdaad zullen heropenen, of dat zij het laten zoals het is.

Lees ook: Mercedes en Red Bull vanmiddag naar de stewards om incident GP Brazilië

Foto: Motorsport Images

Voor oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya leek het erop dat Verstappen niet van plan was om de bocht te halen. “Mijn eerlijke mening? Ik denk dat Max zo naar de situatie kijkt: als ze crashen, dan loopt hij punten in”, zegt Montoya in This Week with Will Buxton van Motorsport.com. “Zolang Lewis niet voor hem eindigt, staat hij er beter voor in het kampioenschap.”

“Lewis zat naast hem en had hem te pakken in de remzone”, voegt Montoya toe. “Zo laat als hij remde zou hij nooit die bocht hebben gehaald. Ik denk niet dat hij van plan was om die bocht te halen”, denkt de Colombiaan, die nog wel voor de zekerheid duidelijk maakt dat hij niks tegen Verstappen heeft. “Ik mag hem en Red Bull heel erg. Zij hebben fantastisch werk gericht door het tegen Mercedes op te nemen. Maar ik denk dat zij verrast waren door de snelheid van Mercedes.”

Montoya laakt het gebrek aan constantheid bij de besluitvormingen van de stewards. “In Oostenrijk, toen coureurs zij-aan-zij reden en de coureur aan de buitenkant niet genoeg ruimte kreeg omdat er een grindbak lag, kregen de coureurs aan de binnenkant een straf”, legt Montoya uit. “Hier rijdt iemand een ander volledig van de baan. Hoe kun je zoiets rechtvaardigen? Waarom komt Max ermee weg en sommige coureurs niet? Passen ze de regels voor iedereen hetzelfde toe? Of wordt Max anders behandeld omdat hij jong is? Ik noem anders nog een andere naam: als Nikita Mazepin dat had gedaan, had hij dan een straf gekregen?”, vraagt de Colombiaan zich retorisch af.