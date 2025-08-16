Lewis Hamilton zat er helemaal doorheen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije: hij noemde zichzelf nutteloos en zei zelfs dat Ferrari hem beter kon vervangen. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt echter dat de zevenvoudig wereldkampioen niet zomaar opgeeft, maar met deze uitspraken juist een duidelijk signaal aan Ferrari heeft afgegeven.

Nadat Lewis Hamilton zich als twaalfde kwalificeerde voor de Grand Prix van Hongarije, stond de zevenvoudig wereldkampioen zichtbaar aangeslagen de pers te woord. “Ik ben gewoon nutteloos. Ze moeten gewoon hun coureur vervangen”, zei hij zelfs tegenover Sky Sports.

Hamilton wacht nog altijd op zijn eerste podium voor de Scuderia. Hij eindigde dit seizoen weliswaar drie keer als vierde en bezorgde Ferrari in China zelfs haar allereerste Sprint-overwinning, al voelt dat als een druppel op een gloeiende plaat gezien de torenhoge verwachtingen van zijn debuutjaar.

Duidelijke boodschap

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya interpreteert die uitspraken niet als een inzinking, maar als een duidelijke boodschap van de Brit. “Het is een manier om Ferrari te laten weten: als jullie toch niet naar me luisteren, dan kun je me net zo goed eruit halen en laten gaan”, aldus de Colombiaan in gesprek met CoinPoker. “Het grote probleem hier is dat Lewis niet de aandacht krijgt die hij wil, en ze luisteren niet genoeg naar hem voor wat hij wil en waar hij voor pleit.”

Montoya ziet dat Hamilton probeert een nieuwe koers te varen binnen Ferrari. Volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar heeft de Brit meer steun nodig om écht potten te breken bij de Italiaanse renstal. “Maar Lewis zegt: ‘Jullie manier win je niet mee!’ Ik denk dat er een interne strijd woedt met mensen die vinden dat Ferrari naar Lewis moet luisteren en dat ‘we onze werkwijze moeten veranderen’. Dat is heel, heel moeilijk”, zo vervolgt Montoya, “omdat er veel traditie is bij Ferrari en veel politiek. En ik denk dat Lewis gewend is aan de aanpak van Mercedes: ‘Wat moeten we doen om te winnen?’ Het gaat niet om politiek; het gaat om resultaten bij Mercedes.”

