De feestdagen komen eraan! Daarom hebben we een aantal mooie winacties in de extra dikke special van FORMULE 1 Magazine – Het Jaar van Max. En test je Formule 1-kennis met de fotoquiz waarbij je schitterende prijzen kunt winnen.

De lezende Formule 1-liefhebber kan zijn of haar hart weer ophalen: er verschijnen aan het einde van een seizoen diverse mooie boeken van allerlei goede auteurs en bij FORMULE 1 Magazine hebben we daarom twee winacties. Via ons blad geven we 10 gesigneerde exemplaren weg van Koen Vergeers nieuwe boek ‘Het tijdperk Max’ en ook nog eens 5 exemplaren van het nieuwe boek ‘Circus Formule 1’ van Koen Greven.

De harten van de gamefanaten onder ons gaan ook sneller kloppen want we geven namens EA Sports drie games weg van F1 23, voor Playstation, PC en Xbox. Ben jij één van de gelukkigen?

En last but not least kun je collector’s items winnen met onze fotoquiz! Wat dacht je van een prachtige giftbox van Schüberth met hierin de 1:2 miniatuurhelmen van zowel Max Verstappen als Michael Schumacher, een mooie Max Verstappen-poster van Automobilist t.w.v. €129,95 of een door Yuki Tsunoda gesigneerde cap van AlphaTauri?

Waar wacht je nog op? Haal het blad nu in de winkel of bestel hem hieronder!

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!