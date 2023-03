Alleen een technisch mankement zou Max Verstappen van pole-position kunnen weerhouden, zo was de gedachte voorafgaand aan de kwalificatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. En dat gebeurde vervolgens nog echt ook. “Aandrijfas kapot”, aldus de Nederlander. Het gevolg: P15 op de grid.

Zuur, maar niks aan te doen. Dat was de strekking van het verhaal dat Verstappen meteen na afloop deed tegenover de verzamelde media in Jeddah, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Ik had het totaal niet zien aankomen, maar een aandrijfas kan natuurlijk altijd ineens kapot gaan.”

Balen, dat deed hij wel. “Het liefst wil je dat het helemaal niet gebeurt. Maar ik heb niet gevloekt, het heeft geen zin om met dingen te gaan gooien.” Verstappen maakt zich geen zorgen over de auto, voegde hij desgevraagd toe.

De tweevoudig wereldkampioen focust zich op de race, er zijn mogelijkheden om toch nog tot een mooi eindresultaat te komen. “De snelheid zit er goed in”, klonk het verwijzend naar de overmacht van Red Bull in de vrije trainingen. “Hopelijk kunnen we punten pakken. Een overwinning zal lastig worden, maar we geven niet op.”

Issue in Q2

Op Verstappen stond in Jeddah de afgelopen dagen geen enkele maat; in alle runs was hij soeverein de snelste. Zo nu en dan was er even een technische hapering, bijvoorbeeld vrijdag met het terugschakelen. Zaterdagochtend zat er echter een nieuwe versnellingsbak in de Red Bull (“Dat staat hier los van, aldus Verstappen) en niets leek een overtuigende pole in de weg te staan.

In Q2 meldde Verstappen echter motorproblemen. De toeren schoten ineens de hoogte in en daarmee werd duidelijk dat er een issue met de aandrijving was. De tweevoudig wereldkampioen wist nog wel de pits te bereiken, maar daar bleek al snel dat het over en uit was.