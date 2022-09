MP-Motorsport teambaas Sander Dorsman beleefde met een heuse dubbele pole in de F2 een uiterst goede vrijdag in Zandvoort. In Paddockpraat praat Sjaak Willems met Dorsman over een lonkende titel in de Formula 2, het hoe en waarom van zijn pupil Felipe Drugovich, de contractsoap rondom Oscar Piastri en hoe spring je eigenlijk om met coureurs in contractsituaties.

