Liberty Global, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, heeft haar territorium verder uitgebreid. Na de Formule 1 en de MotoGP komt ook de Formule E in handen van het bedrijf. Liberty neemt de aandelen over van Warner Bros, waardoor het in totaal 65 procent van alle aandelen bezit. De overname moet eind dit jaar afgerond zijn.

Formule E CEO Jeff Dodds (foto boven) zegt het volste vertrouwen te hebben in een goede samenwerking met de nieuwe grootaandeelhouder. “Ik heb de afgelopen tien jaar al met het team van Liberty gewerkt. Ik ben erg blij dat ik nu nog meer van hun expertise en mogelijkheden kan profiteren. Liberty eeft een uitstekend track record van het bouwen en laten groeien van bedrijven. Hun investeringen komen op het juiste moment, want we zijn plannen aan het maken om de komende tijd exponentieel te groeien. Deze overname laat zien hoe groot het potentieel van onze sport is.”

Libverty is al tien jaar aandeelhouder in de Formule E, vertelde CEO Mike Fries. Volgens hem heeft de elektrische raceklasse een ‘gigantisch groeipotentieel’, niet in de laatste plaats vanwege ‘de meest geavanceerde duurzaamheidsstandaarden in de sport’.

