Het NASCAR Cup-debuut van oud-Formule 1-coureur Kimi Räikkönen is vroegtijdig ten einde gekomen. De wereldkampioen van 2007 was sterk bezig toen hij in de laatste stage van de race te midden van de chaos crashte.

Räikkönen was dé man van de week in NASCAR. De Fin wilde een vervolg geven aan zijn uitstapjes aan de Camping World Truck Series en Xfinity Series van 2011 en kreeg daar bij Trackhouse Racing, samen met Project 91, de kans voor. De Fin stapte op het beroemde Watkins Glen in de Next Gen Chevrolet met startnummer 91, volledig met de fluorescerende gele rookie-strepen op de auto.

In de race toonde Räikkönen zijn ervaring en vaardigheden door snel op te klimmen naar de negentiende plaats onder de verraderlijke omstandigheden. De start van de race werd uitgesteld vanwege onweer nabij het circuit waarna het circuit ook nog eens kletsnat was. Bij de start van de race was de baan gedeeltelijk droog en was het oppassen geblazen, maar de stoïcijnse Fin nam risico en baande zich zo een weg naar voren.

Räikkönen reed vervolgens lange tijd mee in de top tien, maar in de laatste stage richting de finish ging het fout voor de Formule 1-wereldkampioen van 2007. De Fin kwam in de chaos in de busstop terecht nadat Austin Dillon spinde. Räikkönen kwam vervolgens tegen de Ford van Nederlander Loris Hezemans aan, schoot even met de voorwielen de lucht in en eindigde in de bandenstapels. Zo kwam er na 46 van de 90 ronden een einde aan zijn debuut in de Cup-series.

“Het was erg leuk, ik kreeg er steeds meer vertrouwen bij”, blikt Räikkönen bij NBC Sports terug op de race. “We hadden wat goede gevechten. Het is jammer, we hadden de snelheid maar ook dit hoort erbij”, blijft hij realistisch. Of we hem later nog eens in de NASCAR Cup-series zullen zien? “We zullen wel zien, ik weet het niet”, sluit de Fin met een lach af.

Foto: Motorsport Images