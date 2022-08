Kimi Räikkönen maakt zondagavond zijn rentree in de racerij. De afgelopen seizoen met Formule 1 gestopte Fin doet op Watkins Glen mee aan de 2022 Go Bowling at the Glen, een race in de NASCAR Cup Series.

Räikkönen rijdt voor TrackHouse Racing dat met hun ‘Project91’ buitenlandse coureurs de kans wil bieden om in NASCAR te racen. De wereldkampioen Formule 1 van 2007 werkte de afgelopen weken een intensief trainingsprogramma af en kwalificeerde zich op de 27e plaats.

(Motorsport Images)

De Fin had het prima naar zijn zin in de Chevrolet Camaro ZL1 van Trackhouse. “Ik had natuurlijk het liefst nog wat meer ronden gereden, maar het voelt alsof er potentieel in zit”, aldus een ontspannen Räikkönen tegen NBC Universal. “Ik weet nog niet zeker welke lijnen ik moet rijden en ik heb ook niet genoeg ronden gereden om het echt te kunnen opbouwen. Maar het was leuk. We zitten ergens in de middenmoot, dus het is oké.”

Bont buitenlands gezelschap

De race op Watkins Glen kent een bont gezelschap aan buitenlandse coureurs. Naast Räikkönen verschijnen Loris Hezemans (Ned), Daniil Kvyat (Rus), Mike Rockenfeller (Dui), Kyle Tilley (GBr) en Daniel Suarez (Mex) aan de start. De race is zondagavond vanaf 21:00 uur live te zien op Ziggo Sport Racing.