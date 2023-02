Jarenlang zijn IndyCar en NASCAR de grootste autosportklassen van de Verenigde Staten geweest, maar Williams-coureur Logan Sargeant verwacht dat de Formule 1 binnenkort die eer krijgt. Dat zou, stelt Sargeant, zelfs nu al het geval kunnen zijn.

Het ovalracen is immens populair in de Verenigde Staten, waar de stockcars van NASCAR en de formulewagens van de IndyCar nog altijd de harten van miljoenen racefans veroveren. De twee raceklassen stonden jarenlang fier bovenaan als het ging om kijkcijfers en interesse van de Amerikaanse fans, maar zowel de IndyCar als NASCAR worstelt met terugvallende kijkcijfers.

Dat heeft, denkt Williams-coureur Logan Sargeant, mede te maken met het feit dat de Formule 1 groeit in wat een relatief nieuwe afzetmarkt is voor de sport. De Formule 1 is booming in the land of the free, waar Austin de afgelopen jaren van een relatief lege boel naar een uitverkocht feest ging. Dit jaar staat ook nog de Grand Prix van Las Vegas op de planning nadat vorig jaar Miami als nieuwkomer de show stal in de Verenigde Staten.

Logan Sargeant, die dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 1, heeft de afgelopen jaren gezien hoe de sport is gegroeid in zijn thuisland. “Het lijkt bijna net zo groot als NASCAR en IndyCar, al dan niet groter”, zegt Sargeant, de eerste Amerikaanse Formule 1-coureur sinds Alexander Rossi. “Het is moeilijk te zeggen zonder de cijfers te zien, maar het lijkt erop dat het behoorlijk populair is, en dat is positief.”

Of de Formule 1 de die-hard IndyCar- of NASCAR-fans kan overtuigen, durft Sargeant niet te zeggen. “Maar zoals het nu gaat met deze sport in Amerika zal het, als het niet al het geval is, binnen afzienbare tijd de grootste zijn.”

Heel andere wereld

Een van de redenen van deze groei in populariteit, is de Netflix-documentaireserie Drive to Survive. Door deze serie werd de Formule 1 bij een breder publiek bekend en wist het met name de harten van de Amerikaanse autosportfan te veroveren. Sargeant spreekt van een ‘heel andere wereld’ nu de Formule 1 zo populair is in de Verenigde Staten. “Iedereen hier kent de Formule 1 nu. Het is mooi om die overgang te zien en hopelijk blijft het groeien”, aldus de Amerikaan.

Dat Sargeant dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 1 en direct drie thuisraces heeft, ziet hij als een ‘speciale kans en privilege’. “De Formule 1 is duidelijk op zijn hoogtepunt in Amerika en zit nog steeds in de lift, wat enorm positief is. Je ziet het aan de hoeveelheid vragen die je krijgt van vrienden en familie en hoe nieuwsgierig mensen zijn. Het laat zien hoezeer het groeit in Amerika”, besluit Sargeant.

