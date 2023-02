Williams heeft de nieuwe kleurstelling van haar 2023-bolide onthuld. Het Britse team kiest voor een vergelijkbare livery als vorig jaar, maar voegt daar wel enkele nieuwe sponsors aan toe, waaronder Gulf Oil.

Wie naar de nieuwste plaatjes van de FW45 kijkt, zal al snel de conclusie trekken dat de kleurstelling niet heel anders is dan die van de FW44 van 2022. Het team kleurt opnieuw grotendeels blauw en heeft lichtblauwe en rode accenten op de sidepods en motorkap.

Naast de onthulling van de kleurstelling maakte Williams bekend dat het Gulf Oil heeft weten te strikken als sponsor. De logo’s van de oliemaatschappij, bekend om de legendarische blauw-oranje livery’s in de racerij, prijken daardoor op de nieuwe bolide en de pakken van de coureurs.

Na vier van de afgelopen vijf seizoenen op de laatste plek te zijn geëindigd hoopt Williams met deze FW45 weer de weg naar de top te vinden. Dat doet Williams samen met Alexander Albon, die het naar zijn zin heeft bij het team nadat hij de overstap maakte van de Red Bull-familie. Wel zijn er twee nieuwe gezichten te vinden bij Williams. Nicholas Latifi moest na drie tegenvallende seizoenen in de Formule 1 zijn zitje afstaan aan Logan Sargeant, die genoeg superlicentiepunten wist te bemachtigen in de Formule 2.

De Amerikaan maakte deel uit van het opleidingsteam van Williams en mag dit jaar, mede door zijn indrukwekkende debuutseizoen in de Formule 2, eerder dan gepland zijn Formule 1-debuut maken. Hij is de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 sinds Alexander Rossi in 2015 en de eerste Amerikaanse coureur die fulltime op de grid staat sinds Scott Speed, die in 2007 zijn laatste Formule 1-seizoen reed.

Nieuwe teambaas

In het bestuur is er ook wat veranderd. Teambaas Jost Capito nam na twee seizoenen al afscheid als teambaas van Williams. Naar eigen zeggen was hij dat al van plan, al lag er nog een optie klaar om er drie jaar van te maken. Maar mede door de hoeveelheid races op de kalender wilde hij zich niet voor de lange termijn toewijden aan het team, waardoor het op zoek moest naar een nieuwe teambaas.

Die heeft Williams gevonden in James Vowles, voormalig hoofdstrateeg van Mercedes. Het was een onverwachte aanstelling voor het team, dat hoopt dat Vowles met al zijn ervaring bij het kampioensteam Williams nu vooruit kan helpen. De 43-jarige Brit heeft benadrukt dat hij van Williams geen ‘mini-Mercedes’ gaat maken, maar zal uiteraard uit zijn ervaringen bij dat team putten om Williams naar het juiste pad te leiden.

