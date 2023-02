Twee jaar stond Jost Capito aan het roer van Williams, toen hij besloot dat het genoeg was. De Duitser nam mede vanwege de drukke kalender afscheid als teambaas, al geeft hij toe dat hij hoe dan ook niet van plan was om lang aan te blijven.

Williams stelde Capito in 2021 aan als teambaas en stond voor de lastige taak om de hekkensluiter weer naar voren te helpen. Dat ging de Duitser in 2021 goed af, toen Williams 23 punten pakte – mede dankzij de tweede plek van George Russell in de verregende Belgische Grand Prix – en achtste werd. Vorig jaar zette het team echter weer een stap terug en eindigde het na 22 races op de laatste plaats bij de constructeurs.

Na twee seizoenen kondigde Williams aan dat het afscheid nam van Capito, wat redelijk onverwachts kwam. Maar in gesprek met AutoBild geeft Capito toe dat hij hoe dan ook niet van plan was om lang aan te blijven als teambaas. “Van buitenaf heb je dat inzicht natuurlijk niet, maar ik zei oorspronkelijk dat ik het twee jaar zou doen, mogelijk drie”, onthult Capito. “Maar nu zijn er zoveel races dat het redelijk vermoeiend is. En het duurt langer dan twee of drie jaar om het team terug aan de top te brengen”, legt hij zijn vroege afscheid bij Williams uit.

In zijn twee jaren bij Williams heeft Capito naar eigen zeggen kleine successen geboekt. “Ja, ik denk alleen dat je eerst de basis moet leggen. Als die gelegd is, kun je erop bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dit nu het geval is en dat heb ik ook aan het bestuur meegedeeld. Nu je de basis hebt, moet je ook iemand hebben die er voor de lange termijn blijft en van daaruit verder kan.”

Uiteindelijk besloot Williams om James Vowles, hoofdstrateeg van Mercedes, als vervanger van Capito aan te stellen. Dat kwam als een grote verrassing, al denkt Capito dat het de juiste keuze is. “Ik heb al nauw samengewerkt met James, ook met Mercedes en hun coureurs. Hij is ongelooflijk bekwaam, ik mag hem erg graag en hij is ook een goed mens. Ik heb hem natuurlijk gefeliciteerd”, aldus de Duitser.