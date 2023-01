Het vertrek van Mercedes-hoofdstrateeg James Vowles ‘kwam als een verrassing’ voor teambaas Toto Wolff. Hij was wel op de hoogte van de ambities van Vowles, maar wist ook dat hij bij Mercedes niet de nieuwe teambaas zou worden: “Zo’n promotie wordt geblokkeerd door mij.”

Williams nam na vorig seizoen afscheid van Jost Capito, die slechts twee seizoenen aan het roer stond van het wankelende team. De zoektocht naar een nieuwe teambaas duurde niet lang. Onlangs kondigde Williams aan dat het James Vowles, hoofdstrateeg van Mercedes, overneemt en hem de functie van teambaas geeft.

De overstap kwam niet alleen voor de Formule 1-fans als een verrassing, ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zag het niet aankomen dat Vowles naar Williams zou gaan. “Het kwam als een verrassing”, wordt Wolff geciteerd door Speedweek.com. “Maar hij heeft dit doel altijd voor ogen gehad”, weet de Oostenrijker. “En bij ons is zo’n promotie geblokkeerd door mij.”

Na de aankondiging van Williams liet Wolff weten dat Mercedes met pijn in het hart afscheid neemt van Vowles, maar dat het team tegelijkertijd blij is met de kans die de 43-jarige Brit krijgt. “James is een zeer intelligente en rationale teamspeler, dus we hebben zijn contract laten ontbinden. Het is goed voor de hele Formule 1 dat zo’n man in de toekomst de beslissingen bij Williams neemt”, stelt Wolff.

Het vertrek zou goed verlopen zijn voor Mercedes, al heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko van zijn bronnen vernomen dat er op de achtergrond wat meer speelt. Niet alleen Vowles, maar ook enkele technici van Mercedes zouden naar Williams overstappen. Dat zou volgens de bronnen van Marko voor ‘een gespannen stemming’ zorgen binnen Mercedes.