De stemming bij Mercedes is ‘gespannen’, stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko op basis van zijn bronnen. Dat zou het gevolg zijn van het vertrek van hoofdstrateeg James Vowles, die samen met hem goede technici zou meenemen naar Williams.

Williams nam na twee seizoenen al afscheid van Jost Capito als teambaas, maar kondigde recentelijk aan dat het Vowles had vastgelegd als vervanger. Vowles was als hoofdstrateeg van Mercedes jarenlang een belangrijke pion in het succes van het Duitse team.

Vowles gaat per 20 februari aan de slag als teambaas van Williams, vlak voor de testdagen in Bahrein. De 43-jarige Brit heeft aangegeven dat hij niet van plan is om van Williams een ‘mini-Mercedes’ te maken. Red Bull-adviseur Helmut Marko vreest ook niet dat Williams nu een B-team van Mercedes wordt.

“Nee, ik heb heel andere informatie”, zegt Marko in gesprek met Sport1. “Vowles vertrok uit eigen beweging en – zo horen we – neemt zelfs goede technici mee. Mijn bronnen vertellen me dat de stemming bij Mercedes daarom gespannen is”, aldus de Oostenrijker.

Mocht er inderdaad een gespannen sfeer hangen bij Mercedes, dan zou dat een verzwakking van het team kunnen betekenen. Of dat ook het geval gaat zijn, durft Marko niet te zeggen. “Dat valt nog te bezien. Maar ik denk nog steeds dat Mercedes onze grootste uitdager zal zijn in de strijd om de titel”, voorspelt de Red Bull-adviseur.

Vowles benadrukt dat Williams een ‘volledig onafhankelijke organisatie’ is en dat zijn tijd bij Williams pas geslaagd is als hij goed werk levert, ‘onafhankelijk van Mercedes’. “Dat betekent niet dat we niet zullen samenwerken met Mercedes, die samenwerking was er al voor mijn komst. Maar vanaf nu moet ik doen wat het beste is voor Williams”, aldus Vowles.