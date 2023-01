Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat James Vowles, voormalig hoofdstrateeg van Mercedes, zal slagen bij zijn nieuwe werkgever Williams. Vowles, die als teambaas aan de slag gaat, kan van Williams een competitiever team maken, stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

Williams nam na twee seizoenen afscheid van Jost Capito en moest zodoende op zoek naar een nieuwe teambaas. Die vonden zij in Vowles, die sinds 2010 verantwoordelijk was voor de strategieën van het Formule 1-team van Mercedes en zo met het team veel successen boekte.

Het is voor Mercedes een groot verlies, maar Lewis Hamilton weet ook zeker dat het voor Williams een grote aanwinst is. “Ik ben zo trots en dankbaar dat ik de afgelopen tien jaar met James heb samengewerkt”, zegt Hamilton op sociale media. “Samen hebben we meer dan tachtig races en vijftien titels gewonnen.”

Hamilton spreekt van een ‘geweldige overstap’ voor Vowles en stelt dat hij ‘niet blijer kan zijn’ voor zijn collega. “We hebben allemaal verandering nodig om vooruitgang te boeken en ik weet zeker dat hij Williams zal pushen en competitiever zal maken. Niemand verdient deze rol meer dan hij. Ik wens je het beste”, aldus de Brit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff werkte sinds 2013 samen met Vowles en baalt er uiteraard van dat hij vertrekt, maar is tegelijkertijd ook blij dat hij deze stap zet. “Ik weet hoe ijverig, bekwaam en getalenteerd hij is”, zei Wolff na de aankondiging. “Ik heb met veel plezier gezien hoe James zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld en is gegroeid”, aldus de Oostenrijker.