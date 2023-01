James Vowles, oud-hoofdstrateeg bij Mercedes, is als teambaas van Williams niet van plan om van het team een ‘mini-Mercedes’ te maken. Vowles benadrukt dat Williams een onafhankelijk team is en dat hij vanaf nu ‘moet doen wat het beste is voor Williams’.

Williams kondigde vorige week de opvallende overstap van Vowles aan. De 43-jarige Brit vervangt Jost Capito, die slechts twee seizoenen aan het roer stond, als teambaas bij het team dat de afgelopen jaren vooral achteraan te vinden was.

Met de ervaring van Vowles bij Mercedes hoopt Williams een stap vooruit te kunnen zetten als team. Williams heeft goede banden met motorleverancier Mercedes, aangezien het team drie jaar lang George Russell een zitje bood in de Formule 1. Maar Vowles is niet van plan om van Williams een replica van Mercedes te maken.

“Ik zou het geen mini-Mercedes noemen”, zegt Vowles. “Williams is een onafhankelijk team met een eigen historie, een eigen erfgoed.” Bij Mercedes, zo stelt Vowles, draait het vooral om de ‘mensen en de cultuur’ binnen het team. Het is zijn doel om dat ook bij Williams een prioriteit te maken. “Iedereen moet begrijpen dat het erom draait dat we samenwerken”, aldus de Brit.

Vowles benadrukt dat Williams een ‘volledig onafhankelijke organisatie’ is en dat zijn tijd bij Williams pas geslaagd is als hij goed werk levert, ‘onafhankelijk van Mercedes’. “Dat betekent niet dat we niet zullen samenwerken met Mercedes, die samenwerking was er al voor mijn komst. Maar vanaf nu moet ik doen wat het beste is voor Williams”, besluit Vowles.