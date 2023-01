Mercedes heeft onverwachts afscheid genomen van hoofdstrateeg James Vowles. De 43-jarige Brit gaat per 20 februari bij Williams aan de slag als teambaas en volgt zo Jost Capito op.

Williams was op zoek naar een nieuwe teambaas nadat het na twee seizoenen al afscheid had genomen van Jost Capito. Onder zijn leiding boekte Williams amper vooruitgang en eindigde het vorig jaar als tiende en laatste bij de constructeurs.

In de zoektocht naar een nieuwe teambaas is Williams bij Mercedes’ hoofdstrateeg James Vowles gekomen. De Brit was jarenlang verantwoordelijk voor de strategieën van het Mercedes Formule 1-team en boekte daar vele successen. In totaal stond Vowles bij 120 Formule 1-zeges aan het roer van het strategisch team.

Vowles, die sinds 2010 voor Mercedes werkte en daarvoor al bij Brawn GP hoofdstrateeg was, gaat per 20 februari aan de slag bij Williams, enkele dagen voor de start van de testdagen in Bahrein. “Ik kan niet wachten om bij Williams Racing te beginnen”, zegt Vowles. “Het is een eer om bij een team met zo’n ongelooflijk rijk erfgoed te werken. Het team is een icoon van onze sport, waar ik veel respect voor heb. Ik kijk erg uit naar deze uitdaging”, aldus de Brit.

Het vertrek van Vowles is een groot verlies voor Mercedes. Teambaas Toto Wolff looft Vowles en wenst zijn toekomstige rivaal veel succes in zijn nieuwe avontuur. “Ik werk al sinds 2013 met hem samen en ik weet hoe ijverig, bekwaam en getalenteerd hij is. Ik heb met veel plezier gezien hoe James zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld en is gegroeid”, zegt Wolff.

“Hoewel we natuurlijk verdrietig zijn om afscheid te nemen, wensen we hem veel succes en zijn we verheugd dat hij deze volgende stap in zijn carrière gaat zetten bij Williams, een sterke technische partner van ons en een partner die mij aan het hart gaat”, aldus Wolff.