Na een moeilijk 2022 verwacht Mercedes er in 2023 ‘heel sterk’ voor te staan. Het team begrijpt nog niet alles van de geplaagde W13, maar de vooruitgang van de afgelopen races zou in de winter door moeten gaan volgens strategisch hoofd James Vowles.

Mercedes hoopte na het mislopen van de coureurstitel in 2021 dit jaar terug te slaan, maar begon zelfs met een flinke achterstand aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Het team moest lange tijd genoegen nemen met enkele podiumplaatsen, maar kon zich niet in de strijd met Ferrari en Red Bull mengen. Richting het einde van het seizoen lukte dat wel, met de zege van George Russell in Brazilië als bewijs van de vooruitgang.

De Mercedes W13 was geen overweldigend succes en zelfs na de 22 races en de stappen vooruit durft strategisch hoofd James Vowles niet te stellen dat het team ‘alles over de W13 weet’. “We hebben gedurende het jaar veel nieuwe dingen geleerd en ontdekt, we moesten dat zien te begrijpen en erg snel ontwikkelen”, legt Vowles uit.

Mercedes heeft dit seizoen ‘enkele pieken en dalen’ gehad, mede doordat het team ‘niet alles van de W13 begrijpt’. “Maar als je kijkt naar de gaten naar de teams voor ons, hebben we enorme stappen vooruit gezet op het gebied van racetempo. Dat kan alleen als je weet waar de problemen liggen en door aan die problemen te werken als een team”, stelt Vowles.

Of die stappen goed genoeg zijn om het gat naar Red Bull te dichten, is volgens Vowles de belangrijkste vraag. Mercedes heeft ‘alle vertrouwen’ in haar middelen en weet dat het dankzij de derde plek meer windtunneltijd heeft dan Ferrari en Red Bull.

“We voelen een leegte en Abu Dhabi heeft dat echt laten zien. Daar moeten we in de winter een vervolg aan geven en we hebben daar ook een goed systeem voor. De ontwikkeling die je dit seizoen hebt gezien zal in de winter doorgaan en ik denk dat we er volgend jaar heel sterk voor staan”, besluit Vowles.