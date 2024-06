In aanloop naar de Grand Prix van Spanje brachten meerdere Formule 1-teams een bezoekje aan de zeilteams die dit jaar strijden om de prestigieuze America’s Cup. De grootste zeilwedstrijd ter wereld gaat in augustus van start in Barcelona. Daniel Ricciardo ging een rondje zeilen met Alinghi Red Bull Racing, terwijl Mercedes een bezoekje bracht aan het team van aandeelhouder INEOS.

Aan Daniel Ricciardo de taak om het op te nemen tegen achtvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. Beiden kropen aan boord van een eigen AC40 zeiljacht. In een korte wedstrijd langs de Spaanse kustlijn konden de coureurs ervaren hoe het is om over het water te racen. “Deze boten doen me heel erg denken aan een Formule 1-auto”, zei Ricciardo achteraf. “Ze zijn supergevoelig en de aerodynamica speelt een grote rol. Elke stuurbeweging is heel nauwkeurig.”

Een aantal jaar geleden ging Red Bull ‘in zee’ met Alinghi, een Zwitsers zeilteam en oud-kampioen in de America’s Cup. De Oostenrijkers gebruiken hun expertise op het gebied van data, aerodynamica en composietmaterialen om Alinghi te versterken.

INEOS Britannia

Ook Mercedes waagde zich in Barcelona aan de zeilsport. Teambaas Toto Wolff en coureurs Lewis Hamilton en George Russell brachten een bezoek aan INEOS Britannia, het zeilteam van aandeelhouder INEOS. Daar leerden ze de fijne kneepjes van het zeilen van teambaas en schipper Sir Ben Ainslie. Het trio kreeg eerst een tour van de uitvalsbasis van het team, alvorens het aan boord stapte van zeiljacht Britannia.

Aan Russell de eer om achter het stuur te kruipen van het bijna 23 meter lange vaartuig. “Wat een fantastische ervaring”, zei hij nadien. “Er zijn zoveel overeenkomsten tussen Formule 1 en de America’s Cup. Alles draait om technische innovatie.”

