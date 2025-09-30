De Nederlandse Niels Koolen maakt deze week zijn eerste meters in een IndyCar-auto op het circuit van Mid-Ohio. De 24-jarige coureur uit Vorden stapt in de auto van Chip Ganassi Racing, het team waarmee viervoudig kampioen Alex Palou zijn laatste titel veiligstelde. Koolen kwam in 2025 al uit in de Indy NXT-juniorklasse met de renstal uit Indianapolis.

Niels Koolen is een relatief onbekende naam in de autosport. De jonge coureur begon pas op zijn veertiende met karten en maakte op 21-jarige leeftijd zijn debuut in een formulewagen. Daarna ontwikkelde zijn carrière zich snel. Na seizoenen in de Formule 4 en de Formule Regional ging hij zich richten op de Amerikaanse raceklassen. Toch maakte hij ook twee uitstapjes naar de Formule 2 met AIX Racing, tijdens de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, al was hij daar steevast hekkensluiter.

Indy NXT

Vorig jaar debuteerde Niels Koolen in de Indy NXT met HMD Motorsports. De Nederlander kende toen een weinig verheffend seizoen. Begin 2025 maakte hij de overstap naar Chip Ganassi Racing, waar hij wél indruk kon maken. Zijn beste resultaat was een vijfde plaats op de Iowa Speedway. In het eindklassement strandde hij op de achtste plek. Het vertrouwen bij Chip Ganassi is derhalve groot; woensdag mag hij een aantal proefrondjes rijden met hun IndyCar.

De afgelopen jaren was Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout de enige Nederlander in de Amerikaanse topklasse. Hij reed dit jaar een indrukwekkend seizoen bij het relatief weinig vermogende Dale Coyne Racing. Wat hij volgend jaar gaat doen, is nog onbekend.

