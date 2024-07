Het is geen geheim dat Sergio Pérez momenteel in een vormdip verkeert bij Red Bull. De Mexicaan begon sterk aan dit seizoen, maar heeft sinds de Grand Prix van China niet meer op het podium gestaan. Ook in de kwalificatiesessies blijft hij al enige tijd behoorlijk achter op Max Verstappen en wanneer hij deze trend doorzet, krijgt hij een nieuw record in handen. Maar of hij hier zo blij mee is…

Wanneer we kijken naar de eerste zes Grand Prix-weekenden van dit seizoen, dan kwam Pérez gemiddeld 0,277 seconde tekort op Verstappen in de kwalificatie. Daar hoef je je als tweede rijder in een team met de regerend wereldkampioen natuurlijk niet voor te schamen. Maar in de afgelopen vijf races is het verschil ineens heel rap opgelopen. Hierin geeft Pérez gemiddeld maar liefst 1,052 seconde toe op Verstappen in de kwalificatie.

Over het gehele seizoen komt de Mexicaan nu gemiddeld 0,629 seconde tekort op de Nederlander. Hiermee staat hij op het punt een nieuw negatief record te vestigen als langzaamste Red Bull-teamgenoot van Verstappen. Alleen Alex Albon deed het in 2019 slechter en kwam gemiddeld 0,634 te kort in de kwalificatie. Kortom, Pérez moet heel snel het lek boven krijgen wil hij niet met dit twijfelachtige record de boeken in gaan.

Bron: @KevinH_F1 op X

