Een boete van zo’n 900.000 euro, dat is de straf die oud-wereldkampioen Nelson Piquet enkele dagen geleden kreeg van een Braziliaanse rechter. Die veroordeelde de schoonvader van Max Verstappen voor het maken van ‘racistische en homofobe opmerkingen’ over Lewis Hamilton. Piquet was aangeklaagd door vier mensenrechtenorganisaties.

De rechter stelde hen in het gelijk. De organisaties ondernamen juridische stappen nadat afgelopen zomer opmerkingen van Piquet naar buiten kwamen uit november 2021. Destijds sprak de wereldkampioen van 1981, 1983 en 1987 in een podcast over de crash van Verstappen op Silverstone waarbij Hamilton een rol speelde. Piquet gebruikte toen een woord over de Brit dat in Brazilie als racistisch wordt beschouwd.

De boete die hij nu krijgt opgelegd, bedraagt zo’n negen ton in euro’s. De in het gelijk gestelde mensenrechtenorganisaties gaan dat naar eigen zeggen besteden aan goede doelen: fondsen ter bevordering van gelijkheid en inclusiviteit. Piquet zelf bood al in een eerder stadium zijn excuses aan voor de opmerkingen. Hamilton noemde de uitspraken destijds “een ouderwetse manier van denken.”