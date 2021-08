Er komt een vierde seizoen van de populaire Netflix-documentaireserie Drive to Survive, zo heeft de Formule 1 bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen zal begin 2022 op de streamingsdienst verschijnen.

Netflix begon in 2018 met het filmen van de Formule 1-coureurs en teams voor de documentaireserie Drive to Survive. In de serie kregen trouwe fans van de sport, maar ook nieuwe fans unieke beelden van achter de schermen. Zo kregen we de nogal verhitte onderlinge strijd tussen destijds Renault-teambaas Cyril Abiteboul en Red Bull-teambaas Christian Horner in beeld en groeide Haas F1-teambaas Günther Steiner uit tot een cultheld door zijn uitspraken.

In 2022 komt er een vierde seizoen van de populaire documentaireserie, waarin het seizoen 2021 in enkele afleveringen in beeld gebracht wordt. Dat betekent dus dat fans kunnen smullen van exclusieve beelden van de intense titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar ook van de felle strijd in het toch al zo spannende middenveld. Het nieuwe seizoen van Drive to Survive verschijnt begin 2022 op Netflix.

