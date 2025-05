Topontwerper Adrian Newey werd tijdens het raceweekend in Monaco voor het eerst in de kleuren van Aston Martin gespot. De Britse aerodynamica-goeroe kwam dit jaar over van Red Bull. Aan hem de taak om voor 2026 een competitieve bolide te ontwerpen voor het team van Lawrence Stroll. Wat betreft de line-up van Aston Martin is hij erg positief. Newey gelooft bovendien dat coureur Lance Stroll onterecht een slechte reputatie heeft binnen de Formule 1.

Weinig coureurs zijn zo vaak bekritiseerd als Lance Stroll. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat zijn vader teameigenaar is van Aston Martin. Critici menen dat de 26-jarige Canadees zijn stoeltje niet verdiend, maar gekocht heeft. Daarnaast maakt Stroll regelmatig onnodige fouten, zoals ook dit weekend weer bleek in Monaco. Tijdens een vrije training zag hij Charles Leclerc over het hoofd en stuurde hij zijn AMR25 in de racelijn van de Monegask. Het incident kostte Leclerc een voorvleugel.

‘Hij is veel beter dan men hem toedicht’

Gevraagd naar de kwaliteiten van Lance Stroll, was Adrian Newey direct vol lof. “Hij heeft volgens mij onterecht een slechte reputatie”, aldus de Brit tegenover Autosport. “Als je hem vergelijkt met zijn teamgenoten – Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel en nu Fernando Alonso – dan heeft hij het goed gedaan. Elke coureur die de Formule 1 haalt, is duidelijk erg goed, maar ik denk dat Lance veel beter is dan men hem toedicht.” Natuurlijk kun je deze uitspraken met een korreltje zout nemen; mogelijk wil Newey zijn nieuwe baas simpelweg niet voor het hoofd stoten.

Naast Stroll is Adrian Newey ook een groot bewonderaar van Fernando Alonso. De gevierde ontwerper is dankbaar dat hij eindelijk de kans krijgt om met de Spanjaard samen te werken. “Fernando, hij is zo’n coole persoonlijkheid”, aldus Newey. “Natuurlijk is hij jarenlang de vijand geweest, net als Lewis Hamilton. Ik geloof dat ik al eerder heb gezegd dat je maar met een beperkt aantal coureurs kunt werken, maar twee coureurs die ik altijd al wilde hebben – de broers uit het moderne tijdperk – waren Lewis en Fernando. Met beiden is het niet gelukt, maar nu heb ik er in ieder geval één.”

Adrian Newey – voor het eerst in de Aston Martin-kleuren – neemt het op voor Lance Stroll (Getty Images)

