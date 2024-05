Zonder de Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries won Nick Cassidy na een hectische strijd zaterdag de eerste van twee Formule E-races in Berlijn. De Nieuw-Zeelandse coureur veroverde door de zege ook de leiding in de titelstrijd.

Cassidy zorgde met de winst op het voormalige vliegveld Tempelhof voor een mooie bekroning van een inhaalrace. Hij startte namelijk als negende. In een wedstrijd vol incidenten, gele vlaggen en safety cars wist hij op het juiste moment in de slotfase de leiding te grijpen en als eerste over de finish te komen. Hij bleef respectievelijk de Fransman Jean-Eric Vergne en de Engelsman Oliver Rowland voor.

De pole position ging eerder op de dag nog verrassend naar Edoardo Mortara, de teamgenoot van Nyck de Vries bij Mahindra. Mortara kon dat niet omzetten in een topresultaat, zag De Vries in België. Daar komt de Nederlander namens Toyota in actie tijdens de 6 uur van Spa-Francorchamps. Om die reden is hij afwezig in Berlijn, zoals dat ook geldt voor Robin Frijns. De columnist van FORMIULE 1 Magazine rijdt voor BMW in het WEC. Hij was daardoor afwezig bij Envision in Berlijn.

Cassidy nam zaterdag met de zege in de Formule E de leiding in het kampioenschap over van Pascal Wehrlein. De Duitser kwam in eigen land niet verder dan plek vijf. De race in Berlijn was de negende van het seizoen. Ook wedstrijd nummer nummer tien vindt zondag plaats in die stad.

