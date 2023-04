Een blik achter de schermen bij Max Verstappen is voor weinigen weggelegd. Regisseur Nick Hoedeman is een van hen. Zijn tweede documentaire over de wereldkampioen is sinds inmiddels te zien bij Viaplay. In gesprek over de mens achter de coureur, het werken met de Verstappens en het belang van het relativeren van de soms bizarre Formule 1-wereld.

Het is eind maart, enkele dagen voor de première van Anatomy Of A Champion, als Nick Hoedeman in Amsterdam-West uitgebreid de tijd neemt om te vertellen over zijn nieuwste Verstappen-docu. Het harde werken zit erop, beentjes nu maar omhoog en op naar ongetwijfeld lovende recensies? “Nee joh”, schudt hij het hoofd, “het blijft altijd spannend. Je weet nooit hoe het eindresultaat ontvangen wordt.”

Hoedeman mag dan een gevierd regisseur zijn en iemand met het voorrecht van exclusieve toegang tot een regerend wereldkampioen, hij zal zich daar nooit voor op de borst kloppen. “Ik ben niet belangrijk, het draait niet om mij. Wat ik wil, is het verhaal laten zien van Max en de mensen om hem heen, de persoon die hij is en wie en wat hem zo gemaakt heeft. Dat is wat telt.”

Bescheidenheid siert de mens. Of in dit geval: de documentairemaker. En dat is maar goed ook, weet Hoedeman. “Op de voorgrond treden, moet je als maker sowieso niet willen. Zo praat ik bijvoorbeeld niet over techniek. We hebben heus gesprekken op camera en daarbuiten, maar niet over auto’s. Daar ligt mijn expertise niet.”

Zonder aanwezigheid echter geen mooie shots. Dan moet je wel welkom zijn en dat was Hoedeman nagenoeg overal. Hij reisde onder meer af naar een zestal Grand Prix-weekenden, variërend van die in Nederland en België tot in Oostenrijk en Japan. Ook filmde hij bij privé-gelegenheden, zoals een familiebezoek aan moeder Sophie of achter de schermen bij de ontvangst van een onderscheiding.

Taxirit

“Je komt in hele verschillende situaties terecht. Op het circuit, maar zeker ook daarnaast. Juist die momenten zijn het meest waardevol. Want op de baan zijn veel dingen elk weekend hetzelfde. En er zijn nog eens vierhonderd andere camera’s die al die dingen ook wel vastleggen. Geef mij dan maar een taxirit naar het vliegveld of een draaidag in Monaco, als ik drie uur voor mezelf heb met Max en de mensen om hem heen.”

Die tijd en mogelijkheden worden hem ook gegund, er is onderling vertrouwen. “En er is een klik”, vertelt Hoedeman, die Verstappen jaren geleden leerde kennen tijdens andere opnameklussen. “Het is niet per se een vriendschap, maar we weten allemaal wel wat we aan elkaar hebben. Max, maar ook bijvoorbeeld Jos en Raymond.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

De Drivers’ room van Max Verstappen in Japan, ook daar mocht Nick Hoedeman soms even filmen. (Foto: Peter van Egmond)

Belangrijk voor het vastleggen van bijzondere beelden is niet alleen die ruimte en het vertrouwen. Het is ook een kwestie van aanvoelen. “Neem bijvoorbeeld een moment in de Drivers’ room”, wijst Hoedeman op de kamer in het motorhome waar een coureur zich voor de start van de race veelal terugtrekt. Even de laatste voorbereidingen treffen, even die focus, een moment voor zichzelf.

“Ik mag er dan even een paar minuten bij zijn. Dan is het belangrijk dat je echt wel je plek weet, je moet dan echt als een ‘fly on the wall’ opereren.”

Hoedeman prijst de Verstappens om hun bereidheid hem toe te laten. “Vergeet niet”, zegt hij, “dat je soms letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken krijgt. Dat moeten ze ook maar willen, hè? Heb je thuis eindelijk tijd voor een etentje met familie, is die Hoedeman er ook weer bij om dat te filmen.”

Helikopter

Het zijn zulke gelegenheden waarbij de Amsterdammer nog wel eens met een geluidsman of cameraman wil werken. “Maar dat kan enkel als de mensen, de tijd en de ruimte het toelaten. Vaak draai ik alleen. Want dan is het een gevalletje ‘prop je nog even in de auto’ of ‘prop je nog even in de helikopter’. Dat kan nu eenmaal niet met vier man.”

Deelgenoot zijn van die momenten noemt hij waardevol, want het levert exclusief beeldmateriaal op. “De reis naar een circuit, de terugweg na afloop”, vertelt hij, ,,dat zijn momenten waar het voor anderen stopt. Voor mij begint het draaien dan soms pas. Het toont een beeld dat mensen normaliter niet te zien krijgen.”

En wat is dan exact dat beeld? Is het anders dan we denken? Hoedeman, resoluut: “Max is zoals hij is, op en naast de baan, gewoon een jongen van 25 die hard kan racen. Natuurlijk is hij wat ouder en dan word je vaak ook wijzer. Maar authentiek is hij sowieso. Hij zegt gewoon wat hij denkt. Is dat altijd handig? Nee, misschien niet. Maar dan heeft hij het vaak al gezegd, Max is een eerlijk mens.”

Alle lof en waardering moeten van de documentairemaker voor zijn hoofdpersoon betekenen overigens niet dat Hoedeman idolaat of fan is. “Dan kun je dit niet maken. Wel ben ik liefhebber van de sport, volgde het vroeger al, voor Max’ tijd. Dat moet ook wel, want ondanks dat ik door video het verhaal wil vertellen van een persoon, moet je de wereld waarin diegene beweegt wel een beetje snappen.”

Circus

Die wereld is die van de Formule 1. Hij noemt het een fascinerende wereld. “Fascinerend is het bijvoorbeeld hoe er elk raceweekend op een circuit een heel dorp wordt uitgeklapt. Een dorp dat identiek is aan die van het weekend ervoor. En daarvoor én daarvoor, enzovoort. Het is een echt een rondreizend circus, heel erg spectaculair en tot de verbeelding sprekend voor heel veel mensen.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Hoedeman was er ook bij toen Max Verstappen en Red Bull kampioen werden in 2022. (Foto: Peter van Egmond)

Ja, erkent hij, ook voor hem. Maar Hoedeman wijst naar buiten. “Want hoe mooi en bijzonder het ook is om je in die wereld voor je werk te begeven en dat ook nog eens tussen al die karakters; als ik op maandag weer ‘gewoon’ thuis ben in Amsterdam, is het ook goed om je te realiseren hoe fijn je eigen wereld juist weer is.”

Er is meer dan Formule 1, wil hij er maar mee zeggen. Ook qua werk: zo maakte hij namelijk al eens een documentaire over schaatsers Koen Verweij en Jutta Leerdam en MMA-vechter Melvin Manhoef. Ondertussen is er een documentaire in de maak over zanger Tino Martin. “Ook prachtig”, glundert Hoedeman. “Dan reis ik met hem langs allemaal plekken waar hij optreedt, zoals feesttenten en grote concertzalen. Heel anders, maar ook weer uniek. Want dat is en blijft het vertellen van verhalen over mensen áltijd. Wie en waar dan ook.”

Anatomy of A Champion

De documentaire die Hoedeman maakte over Max Verstappen bestaat uit drie delen en is sinds 2 april te zien via Viaplay. Het is de tweede documentaire van de regisseur over de coureur. De eerste was Whatever It Takes (2020).

Hoedeman volgde Verstappen voor deze nieuwe documentaire tijdens meerdere delen van het seizoen 2022. Dat, afgewisseld met wedstrijdbeelden en ander materiaal, levert opnieuw een mooi kijkje in de keuken op in het leven van de regerend wereldkampioen en de mensen om hem heen.

Hoewel de bouwstenen van het succes eerder benoemd zijn, heeft Hoedeman met een team van een Engelse productiemaatschappij geprobeerd een verdiepingsslag aan te brengen. Omdat Viaplay een internationale markt probeert te bedienen met deze documentaire is, in tegenstelling tot Whatever It Takes, de gesproken taal vooral Engels (met ondertiteling).

