“Charles Leclerc is te lief in sommige situaties”, is Nicky Catsburg van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “In Abu Dhabi had hij bijvoorbeeld twee van dit soort situaties in de openingsfase. Max Verstappen had dit nooit laten gebeuren. Die had hem ertussen gezet en was er voorbijgegaan.”

“Het kan zijn dat hij meer bezig was met het veiligstellen van het constructeurskampioenschap voor Ferrari en zijn vierde plaats in de eindstand bij de coureurs”, weet ook Catsburg. “Maar dan denk ik toch: kom op zeg, je moet hem toch pakken? Doe nou gewoon wat Max altijd doet. Net iets te laat remmen, de bocht eigenlijk net niet halen, waardoor degene aan de buitenkant de bocht sowieso niet haalt. Maar hij was te lief en gaf Max teveel ruimte.”

In Las Vegas en in Austin zagen we ook situaties waarin Leclerc terugdeinsde voor Verstappen. “Keer op keer is hij dan te lief. Misschien is het dan wel verstandig, maar Max Lukt het ook en die komt ermee weg met zulke inhaalacties. Wees dan iets agressiever, dan had Leclerc in Abu Dhabi iets langer voor Max kunnen zitten en was het weer wat interessanter geweest allemaal. Max was er waarschijnlijk uiteindelijk wel voorbijgekomen, maar toch zou ik wat meer agressiviteit willen zien bij de Ferrari-coureur.”

