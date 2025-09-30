Nico Hülkenberg heeft zijn zorgen geuit over de beperkte tijd die Formule 1-coureurs krijgen om testronden te rijden. Volgens de Duitser wordt het door de huidige regels en de vele sprintweekenden steeds lastiger voor coureurs om zich goed voor te bereiden op een raceweekend. Hülkenberg herinnert zich de Formule 1 van vroeger en de ruimte die de teams toen kregen om te optimaliseren.

De Formule 1 kent tegenwoordig nauwelijks nog testmogelijkheden. Testen gedurende het seizoen is al jaren verboden. De enige officiële proefmomenten zijn de pre-season tests voorafgaand aan het Formule 1-jaar én de post-season sessies na de laatste Grand Prix. Bovendien worden er steeds vaker sprintweekenden georganiseerd, waarbij coureurs slechts één vrije training krijgen, waardoor ze zich beperkt kunnen voorbereiden op een specifiek circuit. Om nog maar te zwijgen van de regel dat alle teams vier keer per jaar een vrije training aan een rookie moeten gunnen.

‘Balans tussen entertainment en topsport’

“In principe ben ik een fan van sprintraces”, benadrukte Hülkenberg in een interview met RN365. “Ik vind de afwisseling prettig, ik heb er geen moeite mee. Sommige circuits lenen zich natuurlijk beter voor het sprintformat dan andere.” Onlangs werd de sprintkalender voor 2026 aangekondigd. Het feit dat er volgend jaar in Zandvoort én in Singapore ook op zaterdag wordt geracet, zorgde voor enige kritiek. “Het is duidelijk een onderwerp voor de Formule 1 en geen gemakkelijke uitdaging om de juiste balans te vinden tussen entertainment en topsport”, legde Hülkenberg uit.

Volgens de 38-jarige Sauber-coureur moet de sport oppassen dat het gebrek aan rijtijd niet ten koste gaat van de prestaties. “Hoewel ik altijd opensta voor veranderingen en nieuwe dingen, hebben we ook nog steeds behoefte aan voldoende trainingstijd”, vervolgde hij. “Als je kijkt waar de sport vandaan komt, hoeveel er vroeger werd getest – nu zijn de mogelijkheden gering.” Hülkenberg gaf toe dat de sprintweekenden ten koste gaan van de nodige voorbereiding. “Tijdens sprintweekenden heb je gewoon minder training”, besloot hij. “Ik denk dat er nog wel ergens gekeken moet worden of we die balans kunnen verbeteren. Misschien kunnen we ergens anders nog wat circuittijd winnen.”

