Voormalig kampioen Nico Rosberg kijkt met lede ogen toe hoe oud-teamgenoot Lewis Hamilton worstelt bij Ferrari. Na een teleurstellend seizoen is de zevenvoudig wereldkampioen in de laatste Grands Prix extra hard onderuitgegaan; in aanloop naar de slotrace in Abu Dhabi is hij al twee keer op rij buiten de punten geëindigd en kwalificeerde hij zich drie keer achtereen buiten de top vijftien. Rosberg waarschuwt dat dit seizoen een smet kan worden op Hamiltons anders glansrijke carrière.

“Het is ongelooflijk, toch? Het wordt met de week erger”, aldus Nico Rosberg, tegenwoordig commentator, in een uitzending van Sky Sports. “Je ziet gewoon hoe ongemakkelijk hij zich voelt in de auto. Wanneer hebben we Lewis Hamilton ooit nog zien spinnen tijdens een normale ronde in een vrije training?” Tijdens VT3 in Abu Dhabi crashte de 40-jarige Brit in de negende bocht. “In zijn hele carrière hebben we zoiets nog nooit gezien. En nu, bij Ferrari, maakt hij meerdere fouten. Hij voelt zich gewoon niet op zijn gemak met die auto.”

‘Smet op zijn nalatenschap’

Rosberg vreest dat Hamiltons moeizame Ferrari-debuut schade kan toebrengen aan zijn reputatie. “Het is een verschrikkelijk seizoen voor hem geweest, en bovendien geen waardige manier om zijn carrière af te sluiten”, aldus de Duitser. Hij schetst een somber beeld: “Hamilton wordt verslagen door zijn teamgenoot, worstelt om Q2 te halen en glijdt zonder duidelijke aanleiding van de baan. Erger kan het bijna niet; het is een echte nachtmerrie. Persoonlijk zal hij dit waarschijnlijk nog zwaarder voelen dan wij van buitenaf kunnen zien. Hij is de beste, daar valt niet over te discussiëren, maar dit seizoen laat een smet achter op zijn nalatenschap.”

LEES OOK: Hamilton ‘woedend’ na derde Q1-exit op rij: ‘Het is altijd hetzelfde liedje’

Hamilton is de veertig gepasseerd en volgens Rosberg speelt zijn leeftijd inmiddels een rol. “Lewis is bijna 41”, zei hij. “We weten dat hij niet sneller zal worden; de klok staat niet aan zijn kant.” Hij wees op de concurrentie van een nieuwe lichting topcoureurs. “Deze jonge talenten van de volgende generatie zijn 26, 27 jaar oud, in topvorm én al rijk aan ervaring.” Vergelijkingen met Fernando Alonso, die op 44-jarige leeftijd nog altijd competitief oogt, wuift Rosberg weg. “Fernando heeft geen teamgenoot van het kaliber Charles Leclerc, Max Verstappen of Lando Norris. Daardoor is het moeilijk zijn prestaties eerlijk te beoordelen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.