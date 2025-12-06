Oud-kampioen Nico Rosberg heeft zich uitgesproken over de aanhoudende geruchten dat Lando Norris altijd al een voorkeursbehandeling heeft gekregen binnen McLaren. Veel fans suggereerden de afgelopen tijd dat Oscar Piastri té vaak de dupe was van teamorders en de beruchte papaja-regels, en dat McLaren de titel simpelweg aan Norris zou gunnen. Volgens Rosberg is dat logisch, gezien de status van Norris bij de fans én bij het team.

Beide McLaren-coureurs maken dit weekend nog kans op de wereldtitel. Oscar Piastri leidde dit jaar lange tijd het klassement, maar is inmiddels teruggedrongen naar de derde plaats; Norris gaat aan kop, gevolgd door Max Verstappen. Piastri betreurde een kostbare uitvalbeurt in Azerbeidzjan, maar kwam in veel gevallen ook gewoon tempo tekort. Sommige fans vermoedden dat McLaren de titel meer gunt aan Norris, en enkelen beweerden zelfs dat Piastri werd gesaboteerd.

Volgens Nico Rosberg is het logisch dat Norris een kleine voorkeur geniet in Woking, mede door zijn lange geschiedenis met het team. Sinds de afgelopen GP van Qatar is hij de coureur met de meeste starts voor McLaren. “Voor Oscar is dit een heel lastige situatie”, zei de Duitser tegenover Sky Sports. “Hij was gedurende het grootste deel van het kampioenschap de leider en leek de dominante kracht, maar toen kwam Lando terug. Daarbij is het een Brits team, en dat voel je aan alles. Ik heb wel het een en ander gehoord, van bijvoorbeeld Mark Webber (manager van Piastri, red.). Iedereen is er een beetje op gebrand om Norris naar voren te schuiven als wereldkampioen”, aldus Rosberg.

Norris’ populariteit

Volgens Rosberg speelt ook de populariteit van Norris een rol. “Daarbij denk ik ook dat Lando over het algemeen, voor iedereen – ook de fans – de populairste coureur is”, voegde hij eraan toe. “In een fanenquête staat hij bovenaan de lijst. Ik weet zeker dat hij ook intern behoorlijk populair zal zijn. Het is dus gewoon een heel lastige situatie voor Oscar. En natuurlijk begin je nare gedachten te krijgen, zoals: ‘Hé, misschien gaf het team op dat moment voorrang aan de andere coureur.’ Dat is onvermijdelijk. Dus het is een lastige situatie.”

Toch complimenteerde Rosberg ook Norris’ heropleving in de laatste Grands Prix. Tijdens de GP van Mexico-Stad heroverde de 26-jarige coureur de leiding in het kampioenschap. Hij zou zijn zwakke punten knap verbeterd hebben. “Lando heeft geweldig werk geleverd door zichzelf te ontwikkelen”, besloot de oud-kampioen. “Het waren Lando’s zwakke punten die ervoor zorgden dat Oscar er halverwege het seizoen ermee wegliep, maar hij heeft zichzelf gewoon verbeterd. Hij heeft zich herpakt en maakt nu veel minder fouten. Dat is gewoon heel indrukwekkend, dus petje af.”

