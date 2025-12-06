McLaren-CEO Zak Brown heeft in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi nogmaals benadrukt dat Lando Norris geen voorkeursbehandeling krijgt. De afgelopen weken suggereerden veel fans dat de Brit zou worden voorgetrokken; Oscar Piastri zou té vaak de dupe zijn geweest van teamorders en de beruchte papaja-regels. Zelfs de Australische politiek mengde zich in de discussie, maar volgens Brown zijn de uitspraken van de betrokken politici verwerpelijk.

Na afloop van de GP van Qatar speelde de Australische senator Matt Canavan in op de geruchten dat Piastri zou worden benadeeld door McLaren. Tijdens een vergadering legde hij het onderwerp voor aan secretaris Jim Betts: “Ik weet niet eens aan wie ik dit precies moet vragen, maar u houdt zich bezig met transport en auto’s: denkt u dat McLaren iets tegen Oscar Piastri heeft en dat dat hem de wereldtitel kost?” Het fragment ging viraal op sociale media en bereikte al snel ook Zak Brown.

“Ik denk dat Oscar zich vaak genoeg heeft uitgesproken over eerlijkheid en billijkheid”, reageerde hij tegenover Sky Sports in Abu Dhabi. “We maken fouten, maar Oscar is hierin onze belangrijkste woordvoerder geweest. Hij heeft nooit gezegd dat er iets niet goed voelde. Ik zag wat de Australische senator zei en het was duidelijk dat hij erg ongeschoold was en niets wist van onze sport.”

Gezond verstand

“Tegelijkertijd is het ook mooi om te zien”, vervolgde Brown. “Mensen steunen hun landshelden enorm. Maar het belangrijkste is dat ons team weet hoe het zit. Er zijn nu eenmaal veel onwetende mensen die hun eigen mening erop nahouden. Het is een dagtaak om die allemaal te corrigeren, maar het is wat het is.” Inmiddels heeft McLaren bevestigd dat het wél teamorders zal gebruiken om de titel veilig te stellen in Abu Dhabi. Norris begint de finale immers met een voorsprong van 12 punten op Max Verstappen, terwijl Piastri 16 punten achterstaat.

“Er is geen sprake van een ommekeer”, hield Brown vol. “We beginnen het weekend zoals we de andere 23 weekenden zijn begonnen: we geven beide coureurs een gelijke kans. Vorig jaar, toen duidelijk werd dat Lando de beste kans had om Max in te halen, hebben we Oscar gevraagd hem te steunen. Maar in diezelfde race moest uiteindelijk Lando juist Oscar steunen om de overwinning veilig te stellen. We gaan opnieuw ons gezonde verstand gebruiken”, besloot hij. “En we blijven trouw aan onze principes.”

