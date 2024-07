Oud-wereldkampioen Nico Rosberg heeft een nieuwe rol aangenomen binnen de Formule 1. Waar hij voorheen zelf achter het stuur zat of zijn collega’s analyseerde, heeft de Duitser nu een studie gelanceerd naar de duurzaamheid van de sport. Tijdens de Britse Grand Prix begon hij in samenwerking met de universiteit van Oxford een onderzoek.

Het onderzoek is vooral toegespitst op de invloed die de toeschouwers hebben op het klimaat. Rosberg hoopt te ontdekken hoe het transport van de fans duurzamer kan worden gemaakt en hoe de biodiversiteit rond het circuit kan worden gewaarborgd. “Ik sponsor drie studenten aan de Universiteit van Oxford”, legde de voormalig Mercedes-coureur uit aan F1 Insider. “We hebben de Britse GP als voorbeeld gebruikt om te kijken hoe je een raceweekend duurzamer kunt maken.”

Nico Rosberg hoopt aan de hand van data van de afgelopen editie de invloed van de Britse GP op het milieu in kaart te brengen. “Silverstone ondersteunt ons hierin”, benadrukte Rosberg. “We hebben toegang gekregen tot camera’s en sensoren die de luchtkwaliteit meten.” Daarbij maakt het onderzoek gebruik van satellietbeelden van de European Space Agency (ESA). Deze gegevens worden gecombineerd met informatie uit de ticketapp van het circuit om een ​​zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van hoe de fans zich verplaatsen.

‘Baanbrekend project’

“Het afreizen van de toeschouwers is een groot probleem”, aldus Nico Rosberg. “Van de half miljoen toeschouwers reizen de meeste met de auto.” De 39-jarige Duitser hoopt met zijn onderzoek een ‘blauwdruk’ te creëeren voor andere Grands Prix. “Het is een baanbrekend project”, zei hij trots. “Iedereen moet iets doen om de ecologische voetafdruk van zijn evenementen te verkleinen.”

Zelf reisde hij afgelopen weekend met een elektrische bus naar het circuit. Dat was een verrassing voor de Britse fans, die opeens een oud-wereldkampioen tegen het lijf liepen.

