Autogigant Toyota zou werken aan een rentree in de Formule 1. Het Japanse merk trok in 2009 de stekker uit het Formule 1-programma. Nu, ruim vijftien jaar later, wijst alles erop dat Toyota zich opnieuw wil mengen in de koningsklasse. Dankzij de nieuwe reglementen van 2026 wordt de sport ook voor de Japanners een aantrekkelijk proefterrein.

Volgens het Hongaarse Formula.hu heeft Toyota het Formule 1-team van Haas benaderd voor een samenwerking. De Amerikanen presteren erg goed dit seizoen en staan bovendien onder leiding van de Japanse Ayao Komatsu. Toyota houdt de boot nog even af als het over de ontwikkeling van motoren gaat, maar zou het team wel willen helpen bij het ontwikkelen van chassis.

Toyota is een van ’s werelds grootste autofabrikanten en daarmee een interessante aanwinst voor de Formule 1. Een partnership met Haas is veelbelovend, al meldt Formula.hu dat het daar niet bij hoeft te blijven. In de toekomst zou het merk meerdere teams kunnen sponsoren en zich ook wagen aan het produceren van een eigen motor.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat Toyota zich mengt in de Formule 1. Tussen 2002 en 2009 hadden de Japanners een eigen renstal onder de naam Toyota Racing. Het team stond aan de start van 139 Grands Prix. Het stond bekend om hun enorme budget en middelen, al zijn die nooit vertaald naar overwinningen. Toyota Racing heeft wel dertien keer op het podium gestaan en eindigde in 2005 als vierde in het constructeurskampioenschap.

In 2009 kondigde het team aan zich terug te trekken uit de Formule 1 – de wereldwijde economische crisis en de noodzaak om kosten te besparen eisten hun tol. Veel van de infrastructuur en technologieën zijn later gebruikt door andere teams, en voormalige Toyota-ingenieurs en -personeel hebben hun weg gevonden naar andere succesvolle teams binnen de sport.