Nico Hülkenberg bewees zich best of the rest nadat hij tijdens de Britse GP opnieuw als zesde over de streep kwam. De Duitser beleeft een fantastisch seizoen met Haas en heeft inmiddels een nieuw contract met Sauber bemachtigd. De verwachting is dat teamgenoot Kevin Magnussen volgend jaar geen zitje in de Formule 1 meer heeft. Volgens Hülkenberg moeten we de 31-jarige Deen echter niet onderschatten.

Hülkenberg ging in gesprek met het Deense Ekstra Bladet in op de toekomst van zijn teamgenoot. “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om Magnussen een stoeltje aan te bieden, maar ik denk dat hij dit jaar heel consistent is geweest”, aldus de 36-jarige coureur. “Er zijn momenten en sessies geweest waarin de kleine details het verschil hebben gemaakt. Vaak lijkt het gat tussen mij en hem enorm, maar in werkelijkheid zijn het maar kleine verschillen.”

“Ik denk dat hij het fantastisch doet”, ging Hülkenberg verder. “Daarbij heb toegang ik tot veel meer data en kan ik precies zien wat er aan zijn kant van de garage gebeurt. Ik denk nog steeds dat hij een kandidaat is voor Haas, maar misschien ook wel voor andere teams.” De Amerikanen hebben nog één stoeltje te vergeven voor het aankomende seizoen – onlangs werd rookie Oliver Bearman vastgelegd.

Kevin Magnussen lijkt zich ondertussen wel voor te bereiden op een carrière buiten de Formule 1. In Oostenrijk zei hij dat het leven buiten de koningsklasse ‘geweldig’ is. “In de Formule 1 weten we dat je alleen zo goed bent als je laatste race”, vervolgde hij tijdens het raceweekend in Silverstone. “Dingen worden snel vergeten en de perceptie van een coureur kan heel snel veranderen.”

“Formule 1 is natuurlijk de droom van elke coureur, maar buiten de sport liggen ook hele mooie kansen”, legde hij uit. “Wat er ook gebeurt, ik ben vrij ontspannen.”

